Kiến tạo không gian sống đương đại tại Dự án The Nine

Dự án The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng là một minh chứng rõ nét cho sự cộng hưởng ấn tượng giữa tầm nhìn và chiến lược của chủ đầu tư GP.Invest cùng sức sáng tạo của các kiến trúc sư để hình thành "kiệt tác không gian sống đương đại" giữa lòng Thủ đô.

Ý tưởng và tâm huyết

Tại Tọa đàm "Dấu ấn đương đại" được tổ chức tại Dự án The Nine ngày 21/11 vừa qua, lần đầu tiên các khách hàng có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia có uy tín về phong cách đương đại tại The Nine.

KTS Eric Morrison (Mỹ) và KTS Lê Trương tại Tọa đàm "Dấu ấn đương đại".

Khi đề cập đến ý tưởng thiết kế The Nine, KTS Eric Morrison (Founder Morrison Architects) hào hứng chia sẻ: "The Nine là cơ hội để khai thác tối đa giá trị vị trí mảnh đất mang lại, từ đó kiến tạo không gian đẳng cấp với sự kết hợp của thiết kế đương đại và công nghệ thi công tiên tiến - phủ kính lên toàn bộ mặt ngoài, mang đến những căn hộ có tầm nhìn triệu đô như các Tòa nhà phong cách đương đại tại Miami (Mỹ)".

Chia sẻ về điểm đặc biệt trong thiết kế Dự án The Nine, KTS Lê Trương (Founder TT-AS Architects, Top 10 công ty kiến trúc tại Việt Nam) bày tỏ: "Những gì chúng tôi đã thực hiện trên từng chi tiết thiết kế tại The Nine, đều khác biệt hoàn toàn so với các dự án căn hộ tại Hà Nội. Đầu tiên là bước đột phá về thiết kế và giải pháp thi công để tạo ra 4 góc kính khổ lớn tại 4 góc tòa nhà thay vì các cột bê tông, tiếp đến là hệ kính kịch trần/sàn tại từng căn hộ…Những chi tiết này đòi hỏi công nghệ thi công hiện đại và mức đầu tư chi phí cao".

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest chia sẻ tại Tọa đàm "Dấu ấn đương đại".

Bên cạnh chia sẻ của 2 Kiến trúc sư, khách hàng còn được lắng nghe những phát biểu đầy tâm huyết của Ông Nguyễn Quốc Hiệp (Chủ tịch GP.Invest): "Những việc GP.Invest đã thực hiện tại Dự án The Nine như: Ý tưởng thiết kế táo bạo, đòi hỏi công nghệ thi công tiên tiến; Tăng chí phí đầu tư để lựa chọn nhà thầu thi công có năng lực tốt nhất; Lựa chọn kỹ lưỡng từng trang thiết bị hoàn thiện để sản phẩm hoàn hảo đến từng chi tiết; Phát triển hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế tại tầng 6 (cao 9,5m) hay thiết kế không gian sân vườn tại tầng 30… đều xuất phát từ mong muốn, khách hàng sẽ được an tâm, hạnh phúc, và thỏa mãn khi lựa chọn The Nine"

Dấu ấn và màu sắc khác biệt

Tại buổi tọa đàm, khách hàng có cơ hội cảm nhận và trải nghiệm chân thực về những dấu ấn đương đại hiện diện tại The Nine. Kiến trúc mang tầm kiệt tác của tòa nhà là sự lĩnh hội một cách hào phóng những tinh hoa về nghệ thuật sắp đặt không gian, ánh sáng và ứng dụng vật liệu đặc trưng của xã hội đương thời.

Một The Nine "không ngủ" lấy cảm hứng từ sức sống và sự náo nhiệt không bao giờ tắt của thành phố Las Vegas được thể hiện ngay từ sảnh căn hộ, mở ra không gian thoáng rộng, với hệ thống đèn trần được thiết kế riêng nhằm tạo ra một "cuộc chơi" với ánh sáng, làm nổi bật nên những chi tiết đắt giá của không gian này, nơi mỗi cư dân có thể gây ấn tượng với các vị khách quý của gia đình.

Sảnh khu căn hộ The Nine với cảm hứng từ Las Vegas.

Căn hộ The Nine còn sở hữu căn bếp kiểu Mỹ (Shaker Kitchen) - được mệnh danh là bản hòa âm hoàn hảo của sự hiện đại tinh tế và hơi thở đương đại. Thiết kế lấy đảo bếp làm điểm kết nối quan trọng, đồng thời cũng trở thành quầy bar thu nhỏ rất phù hợp cho các bữa tiệc cocktail phong cách Mỹ. Tầm nhìn không giới hạn và không gian liên hoàn nối khu bếp - phòng khách, khiến cho trải nghiệm của mỗi gia đình được nâng tầm đẳng cấp.

Không gian bếp dành cho những bữa tiệc phong cách Mỹ.

Không gian sân vườn 1500m2 tại tầng 30, nơi thỏa mãn nhu cầu giải trí hàng ngày của cư dân với thiết kế mái vòm xanh được cách điệu, tạo điểm nhấn độc đáo giữa không gian xanh mát.

Sân vườn tại tầng 30, Dự án The Nine.

Dự án the Nine đang ở giai đoạn "thần tốc" thi công để hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ đã cam kết vào tháng 2/2022. Chị Nguyễn Thị Điệp Linh, khách hàng đặc cọc mua căn hộ tại Tọa đàm ngày 21/11 chia sẻ "Tôi rất mong chờ đến ngày được nhận căn hộ The Nine. Ngay từ lúc bước chân đến Dự án, tôi đã cảm nhận được chất lượng và đẳng cấp công trình, đặc biệt, khi tận hưởng tầm nhìn panorama đầy ấn tượng, tôi đã nhanh chóng quyết định sở hữu căn hộ tại đây. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được gặp gỡ những người đã tâm huyết tạo nên The Nine, tôi càng thêm tự hào với thành quả mà gia đình mình vừa có được, đó sẽ là nơi khởi đầu hoàn hảo của cuộc sống "bình thường mới".

