Kido muốn bán hết 49% vốn KidoFoods, giá dự kiến 2.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) mới đây công bố nghị quyết thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KidoFoods, mã chứng khoán: KDF).

KidoFoods hiện có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng. Trong đó, Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Kido giao tổng giám đốc chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, làm việc với các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, môi giới... thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch nói trên.

Hồi tháng 7/2022, KidoFoods đã cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KidoFoods từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu.

Sau đó, Kido chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại. Ở diễn biến khác, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KidoFoods vào tháng 9/2024, sau đó thông báo trở thành công ty mẹ của KidoFoods.

Cuối năm 2024, đầu năm 2025, thị trường chú ý với “lùm xùm” giữa Kido và bên liên quan về việc sử dụng các thương hiệu Merino và Celano (Ảnh: KDF).

Cuộc chiến thương hiệu kem kết thúc?

Giai đoạn này, thị trường chú ý với “lùm xùm” giữa Kido và bên liên quan về việc sử dụng các thương hiệu Merino và Celano.

Trong những tháng cuối năm 2024, sau khi có ban điều hành mới, KidoFoods đã đầu tư rất mạnh để quảng bá cho thương hiệu Celano, đặc biệt là chiến dịch dùng dàn sao top đầu của chương trình Anh trai Say Hi để quảng bá như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL và Hurrykng.

Dù tỷ lệ sở hữu không còn chi phối nhưng đại diện Kido cho biết các thương hiệu Merino và Celano mà KidoFoods đang sử dụng để kinh doanh vẫn là thương hiệu do tập đoàn này sở hữu.

Sau loạt lùm xùm liên quan đến kiện tụng của Kido về việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" với Kido Foods, Dat Viet Media và xem xét các chứng cứ liên quan, Kido nay quyết định thoái hết vốn tại KidoFoods.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang có kế hoạch lớn liên quan đến AI. Kido được biết vừa bắt tay với đối tác Trung Quốc lập liên doanh AIRO, Kido sở hữu vốn góp 51% và 49% từ Yuguang Tongchen (Trung Quốc).