Khối ngoại đột ngột quay lại mua ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 10/4, thị trường trở lại sắc xanh. VN-Index tăng 13,32 điểm, lên 1.750 điểm. Thanh khoản sàn HoSE duy trì hơn 24.600 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong ngày giao dịch này là xu hướng đảo chiều của dòng vốn ngoại. Nếu như nhiều phiên trước, khối ngoại miệt mài bán ròng thì hôm nay đột ngột quay đầu mua ròng hơn 838 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn được mua ròng mạnh, như TCB, HPG, MBB, VNM, MSN, BSR... Trong nhóm này, ngoại trừ HPG giảm giá, các mã khác gần như đều tăng, thậm chí tăng hết biên độ (BSR).

Về thị trường chung, chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu VIC, TCB, LPB, MSB. Trong đó, VIC đóng góp hơn 3,6 điểm, TCB góp gần 2,9 điểm.

Xét về nhóm cổ phiếu, ngành năng lượng - dầu khí có sức hấp dẫn, tăng mạnh trên thị trường hôm nay. Ngoài BSR tăng trần, nhiều mã khác cũng tăng tích cực như PLX, PVS, PVD, PVT, OIL.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giữ sắc xanh, tăng 2,43% lên 14.750 đồng/đơn vị. Hôm nay là ngày làm việc thứ 4 của phiên xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, trong đó có bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc công ty.

Trong sáng ngày 9/4, Viện KSND TPHCM đề nghị mức án 24-30 tháng tù đối với bà Loan nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan này ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là bà Loan có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đã khắc phục phần lớn hậu quả nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.