Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần trong ngày xét xử bà Như Loan

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/4 rơi vào trạng thái điều chỉnh từ sớm, sau ngày hưng phấn vì thông tin thị trường được giữ nguyên lộ trình nâng hạng. Sắc đỏ sớm lấn lướt ở nhiều nhóm ngành và lan rộng ra các cổ phiếu.

Đi ngược lại diễn biến thị trường chung, một vài cổ phiếu hiếm hoi tăng trần, đáng chú ý có QCG của Quốc Cường Gia Lai. Mã này tăng lên 14.400 đồng/đơn vị, dư mua giá trần 625.600 cổ phiếu và thanh khoản bùng nổ gần 1,7 triệu đơn vị, gấp nhiều lần các ngày khác.

Bà Nguyễn Thị Như Loan tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong 3 ngày qua cũng là thời gian xét xử vụ án liên quan cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu QCG lại có diễn biến tích cực, chinh phục sắc xanh và tím.

Vào sáng nay, Viện KSND TPHCM đề nghị mức án 24-30 tháng tù đối với bà Loan nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan này ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là bà Loan có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đã khắc phục phần lớn hậu quả nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Quay trở lại thị trường chung, VN-Index chốt phiên giảm gần 20 điểm, về 1.736,68 điểm. Thanh khoản sàn HoSE giảm nhẹ so với hôm qua, đạt 28.902 tỷ đồng.

Áp lực dòng tiền đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) tác động mạnh nhất, lấy đi của chỉ số 5,8 điểm. Cùng trong nhóm này, VHM, VPL cũng gây ảnh hưởng không mấy tích cực. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác giảm điểm, tạo sức ép lớn như VPB, MWG, HDB, FPT, SSI...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.500 tỷ đồng phiên hôm nay, cổ phiếu VPL (Vinpearl) bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, cổ phiếu HPG (Hòa Phát) được ưa chuộng mua ròng.