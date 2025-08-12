Khán giả đầu tiên trúng giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt trong livestream của Sunshine Group

Tối 8/8, livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group lần đầu tiên tung giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt cho khán giả xem trực tiếp. Giữa nhịp độ dồn dập của chương trình, bất ngờ tên Nguyễn Hương Lan vang lên từ hệ thống quay số ngẫu nhiên.

“Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ thấy biểu tượng xuất hiện ở trang chủ Noble App là bấm liền”, Hương Lan kể. Làm theo hướng dẫn mở quà, chỉ vài giây sau, khoản tiền thưởng giá trị đã vào thẳng tài khoản ngân hàng mà cô chỉ định. Cả trường quay và hàng chục nghìn khán giả online bất ngờ, gọi đây là “pha chốt giải nhanh nhất và kịch tính nhất” từ trước tới nay trên livestream của Sunshine Group.

“Chương trình trả thưởng quá nhanh, tiền về tài khoản chỉ trong vài giây”

Nguyễn Hương Lan tại văn phòng Sunshine Group (Ảnh: Sunshine Group).

“Phải mở tài khoản ngân hàng ra, thấy tiền trong tài khoản rồi, tôi mới tin đây là thật. Chưa từng thấy chương trình nào trả thưởng vừa nhanh vừa đơn giản bất ngờ đến như vậy, hầu như không phải làm thêm bất cứ thủ tục gì”, Hương Lan vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Là sinh viên năm 3 ngành kế toán tại một trường đại học ở Hà Nội, Hương Lan cho biết rất thường xem các kênh thông tin về tài chính, bất động sản để học hỏi thêm và khi nghe nói Sunshine Group tổ chức đặt giá mua nhà trên livestream thì rất tò mò.

Hương Lan cho biết: “Tôi xem livestream nhiều lắm, đủ mọi lĩnh vực, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một chương trình giới thiệu nhà cao cấp mà người xem có thể đặt giá trực tiếp ngay trên sóng, giá khởi điểm lại chỉ từ 50% thị trường”. Cũng chính vì điều này, Hương Lan đã đăng ký Noble App để trải nghiệm một hình thức giao dịch mới mẻ, vừa để tìm hiểu, vừa có thể tư vấn cho người thân, bạn bè, hoặc thậm chí là cho chính gia đình mình nếu cần mua nhà trong tương lai.

Với khoản thưởng vừa nhận, Hương Lan dự định dùng toàn bộ để đóng học phí và nâng cao tiếng Anh. Nhưng cô khẳng định sẽ không bỏ lỡ các phiên livestream tiếp theo của NobleGo.

Công khai toàn bộ thuật toán quay số may mắn, đảm bảo công bằng

Để đảm bảo tính công khai cho chương trình quay số may mắn dự kiến sẽ được triển khai định kỳ trên livestream NobleGo, Sunshine Group sẽ thực hiện công khai toàn bộ quy trình và thuật toán lựa chọn người chiến thắng.

Chuỗi giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt sẽ tiếp tục thu hút khán giả trong các phiên livestream NobleGo sắp tới, với cơ chế quay số ngẫu nhiên 100%, đảm bảo công bằng (Ảnh: Sunshine Group).

Theo đó, mỗi phiên quay số sử dụng một “mã seed” - chuỗi ký tự tạo ngẫu nhiên từ thời gian thực ngay khi bắt đầu - không thể đoán trước kể cả với ban tổ chức. Mã seed này, khi kết hợp cùng danh sách người tham gia, sẽ được thuật toán xử lý để tạo ra một số ngẫu nhiên rất lớn. Khi lấy số đó chia cho tổng số người tham gia, phần dư sẽ xác định chính xác vị trí người chiến thắng.

Điểm then chốt nằm ở việc toàn bộ dữ liệu - từ danh sách người tham gia (đã mã hóa, ẩn số điện thoại để đảm bảo an toàn thông tin), mã seed cho tới mã nguồn chương trình - đều được công khai kèm dấu thời gian (timestamp) để chứng minh không có bất kỳ chỉnh sửa nào.

Bất cứ ai cũng có thể tải về dữ liệu, chạy lại chương trình và xác nhận kết quả trùng khớp 100%, bảo đảm người thắng được lựa chọn ngẫu nhiên, không có can thiệp. Tất cả thông tin này được niêm yết trên GitHub, đánh dấu một bước tiến đột phá trong các chương trình quay thưởng trực tuyến.

Chuỗi giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt sẽ tiếp tục thu hút khán giả trong các phiên livestream NobleGo sắp tới của Sunshine Group, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc hồi hộp cho hàng chục nghìn khán giả.

Không chỉ mở ra cơ hội sở hữu bất động sản cao cấp với mức giá cạnh tranh hàng đầu thị trường, mỗi phiên phát sóng còn có thể bất ngờ gọi tên người tham gia cho những phần thưởng trị giá hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Chỉ cần tải ngay Noble App, đăng ký tài khoản định danh và theo dõi trọn vẹn livestream, để có cơ hội nhận thưởng.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; cùng các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, Hanoi News...

Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial

Website: https://noblego.noble.vn/