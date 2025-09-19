Khám phá “Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức” trong tháng 9 của PNJ

Chuỗi tọa độ trang sức PNJ mang đến nhiều ưu đãi đa dạng

Diễn ra từ ngày 6/9 đến ngày 28/9, “Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức” được PNJ khởi động với chương trình “Cơ hội sở hữu 1 đồng vàng kỷ niệm 24K Lý ngư vọng nguyệt”. Đây là chương trình dành cho khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại mỗi cửa hàng.

Theo đó, món quà không chỉ sở hữu thiết kế tinh xảo, mà còn chứa đựng ý nghĩa tượng trưng cho lời chúc viên mãn, may mắn và thịnh vượng, như lời tri ân mà PNJ muốn gửi gắm đến những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu.

Nối tiếp không khí mua sắm rộn ràng, “Ưu đãi chọn lọc lên đến 40%” sẽ là cơ hội để khách hàng sở hữu thiết kế trang sức đẳng cấp. Trang sức tinh tế từ PNJ không chỉ tô điểm vẻ ngoài mà còn có giá trị bền lâu theo năm tháng, giúp bạn làm đẹp thông minh, tự tin vươn tầm cùng phong cách và vẻ đẹp riêng.

Tận hưởng ưu đãi đặc quyền tại “Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức” (Ảnh: PNJ).

Tiếp thêm cảm hứng mua sắm và làm đẹp thông minh, “Ưu đãi VIP Day” sẽ dành riêng cho những khách hàng thân thiết của PNJ. Cụ thể, chương trình diễn ra trong 3 đợt (ngày 13-14/9, ngày 20-21/9, ngày 27-28/9) với các quyền lợi như: ưu đãi thêm 1,5% trên chính sách VIP khi mua trang sức kim cương và kim cương rời; ưu đãi thêm 1% trên chính sách VIP khi mua các dòng hàng còn lại theo chính sách VIP.

PNJ đồng thời giới thiệu ưu đãi “Nhận ngay quà tặng trang sức bạc, hợp kim cao cấp lên đến 1 triệu đồng khi mua từ 2 sản phẩm trang sức ECZ, CZ”.

Cơ hội nhận quà tặng trang sức tinh tế khi mua sắm tại các tọa độ trang sức (Ảnh: PNJ).

Bên cạnh đó, khi mua sắm tại các tọa độ trang sức của PNJ trong tháng 9 này, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi lên đến 12% khi mua từ 2 sản phẩm.

Cụ thể, khách hàng khi mua trang sức vàng, platinum, đồng hồ (không bao gồm trang sức CZ, ECZ) với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ngay ưu đãi 8% và mã ưu đãi 2 triệu đồng, nhận quà tặng trang sức lên đến 1 triệu đồng với hóa đơn có 1 trang sức kim cương trị giá từ 20 triệu đồng. Khách hàng mua trang sức bạc hoặc hợp kim cao cấp với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ngay ưu đãi 12% và mã ưu đãi 200.000 đồng.

Trải nghiệm mua sắm hàng đầu

Song hành cùng các ưu đãi, “Chuỗi tọa độ - Ưu đãi trang sức” của PNJ giới thiệu hàng loạt bộ sưu tập và thiết kế trang sức tinh tế, thời thượng trong không gian sang trọng, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cho khách hàng. Mỗi món trang sức không chỉ là điểm nhấn cho vẻ ngoài mà còn lưu giữ giá trị vượt thời gian, khơi nguồn cảm hứng và sự tự tin.

Các thiết kế trang sức PNJ đồng hành trên hành trình làm đẹp thông minh (Ảnh: PNJ).

Hòa trong không khí trung thu, PNJ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa độc đáo, đậm chất truyền thống. Vào các ngày 27-28/9 và 4-5/10, tại một số cửa hàng chọn lọc, khách hàng sẽ được tham gia workshop (buổi trao đổi) làm lồng đèn gỗ dưới sự hướng dẫn của nhân vật chị Hằng, giúp lưu giữ những kỷ niệm ấm áp mùa trăng rằm.

Đồng thời, PNJ gửi tặng lồng đèn trung thu như món quà gắn kết yêu thương đến những khách hàng có phát sinh hóa đơn mua sắm tại PNJ trong khoảng thời gian này.

