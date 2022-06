Khai trương showroom Hùng Túy Nghệ An cùng thương hiệu nội thất cao cấp

Lễ khai trương showroom Hùng Túy Nghệ An

Ngày 28/5 showroom Hùng Túy khai trương showroom mới tại Nghệ An.

Là thương hiệu với hơn 30 năm uy tín của Tập đoàn Picenza Việt Nam, showroom Hùng Túy đã và đang duy trì vị thế trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm, đồ gỗ nội thất, tủ bếp, tủ lạnh, đèn trang trí, đồ trang trí, và hàng nghìn sản phẩm khác...

Showroom Hùng Túy đã từng bước tạo dấu ấn và kỳ vọng trở thành một trong những "bậc thầy về nghệ thuật kiến tạo không gian sống thời trang" trên thị trường kinh doanh nội thất cao cấp nhập khẩu hiện nay.

Tiếp tục hành trình đem nội thất đậm dấu ấn thời trang với đa dạng phong cách từ tân cổ điển, đương đại đến hiện đại đến người Việt Nam, vào ngày 28/5, Showroom Hùng Túy đã tiến thêm một bước tiến lớn khi đến xứ Nghệ. Hùng Túy đã khai trương showroom mới tại địa chỉ Km 200, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai trương tại showroom Hùng Túy Nghệ An:

Một góc trong bữa tiệc đứng phong cách Châu Âu trong showroom.

Tiệc mặn được khách sạn Mường Thanh chuẩn bị riêng trong dịp khai trương showroom Hùng Túy Nghệ An cùng thực đơn như "mang hơi thở Châu Âu vào xứ Nghệ" với các món ăn chia thành các khu vực: Quầy Dessert (tráng miệng và đồ uống), quầy canape (bánh mì và thịt nguội), quầy main course (món chính).

Dàn nhạc đón tiếp khách mời trong lễ khai trương Hùng Túy Nghệ An.

Sự kiện được phát sóng trực tiếp qua livestream trên fanpage Facebook Showroom Hùng Túy. Xem lại sự kiện tại: https://www.facebook.com/ShowroomHungTuy/videos/1206140696826551/

Chính thức đưa vào hoạt động showroom Hùng Túy Nghệ An, sự kiện cũng đã tiên phong mở ra điểm đến mua sắm thiết bị, nội thất thời trang cao cấp chính hãng, đưa Hùng Túy nghệ An trở thành sự lựa chọn tin cậy, bắt kịp xu hướng tiêu dùng nội thất thế giới cho người dân tỉnh Nghệ An sau này.

Không gian showroom Hùng Túy Nghệ An mở ra diện mạo sang trọng, thời thượng

Nhằm mang đến cho khách hàng tại Nghệ An những sản phẩm chất lượng, trải nghiệm, Showroom Hùng Túy Nghệ An luôn cập nhật những dòng sản phẩm nội thất thời trang cao cấp nổi bật trên thị trường Á-Âu.

Diện mạo mới nổi bật của showroom Hùng Túy Nghệ An được chú trọng từng chi tiết nhỏ để nâng cao tối đa trải nghiệm của khách hàng khi đến tham quan và mua sắm tại showroom. Những thiết kế, sự bài trí, và sắp đặt từng dòng sản phẩm đều thể hiện niềm đam mê sáng tạo nội thất gắn liền với tính cách và phong cách gia chủ, kích thích mọi giác quan, khơi nguồn cảm hứng sống thời thượng.

Dưới đây là không gian showroom Hùng Túy Nghệ An:

Khu vực trưng bày sản phẩm gạch ốp lát tại showroom.

Khu vực trưng bày sản phẩm thiết bị phòng tắm tại showroom.

Khu vực trưng bày sản phẩm nội thất cao cấp tại showroom.

Khu vực trưng bày tủ bếp - thiết bị bếp tại showroom.

Khu vực trưng bày đèn trang trí tại showroom.

Đem thời trang song hành với nội thất để tạo ra tính nghệ thuật trong không gian sống, tiếp nối phong thái sống hiện đại, hướng tới vẻ đẹp thẩm mỹ vượt thời gian, Showroom Hùng Túy Nghệ An đã sẵn sàng để tiếp tục chinh phục giới "sành" với tất cả sản phẩm của mình.

"Với Hùng Túy, không chỉ chất lượng số 1, hậu mãi tuyệt vời, chăm sóc đỉnh cao, mà còn là người bạn tâm giao với khách hàng yêu thích sự chỉn chu trong từng "mét vuông" cuộc sống", đại diện thương hiệu cho biết.

SHOWROOM HÙNG TÚY NGHỆ AN

- Địa chỉ: Km 200, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 730 6688

- Website: hungtuy.com.vn