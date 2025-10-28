Huy động vốn đa dạng với chi phí thấp: Lợi thế cạnh tranh khác biệt của VPBankS

Huy động gần 400 triệu USD vốn quốc tế

Đến cuối quý III/2025, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của toàn thị trường đã vượt 380.000 tỷ đồng. Các hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) như tư vấn phát hành trái phiếu, vốn cổ phần, M&A tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Những lĩnh vực này đều đòi hỏi nguồn vốn lớn, dài hạn và chi phí hợp lý. Bởi vậy, khả năng tiếp cận vốn với lãi suất thấp chính là yếu tố quyết định giúp các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cạnh tranh hơn và nhanh chóng mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) liên tục ghi nhận các thương vụ huy động vốn quốc tế quy mô lớn. Mặc dù mới hoạt động 3 năm, nhưng riêng trong 2025, VPBankS dự kiến huy động 400 triệu USD khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Cuối tháng 10/2025, VPBankS huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế 200 triệu USD do SMBC đứng đầu thu xếp. Trước đó, trong tháng 5/2025, VPBankS và VPBank cũng thực hiện giao dịch huy động 125 triệu USD, dẫn đầu bởi SMBC.

VPBankS hiện triển khai chiến lược huy động dựa trên 3 trụ cột là ngân hàng thương mại trong nước, vốn quốc tế với sự hỗ trợ của VPBank và SMBC cũng như các kênh huy động khác (Ảnh: VPBankS).

Tại hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu”, ông Vũ Hữu Điền, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VPBankS, cho biết công ty sở hữu năng lực huy động vốn vượt trội nhờ việc nằm trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) và SMBC.

“Một công ty chứng khoán mới chỉ có 3 năm hoạt động nhưng huy động được 400 triệu USD vốn quốc tế trong một năm là điều hiếm gặp. Nhưng VPBankS lại làm được nhờ vị thế là thành viên của hệ sinh thái VPBank và SMBC”, Tổng giám đốc VPBankS nhấn mạnh.

Nguồn huy động đa dạng, chi phí tối ưu, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững

VPBankS, với vị thế là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank và SMBC, có khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn, kỳ hạn dài và chi phí thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Tổng giám đốc VPBankS giải thích: “Nếu phụ thuộc vào ngân hàng trong nước, công ty chứng khoán thường chỉ vay được kỳ hạn 3-6 tháng. VPBankS, thông qua SMBC, có thể vay kỳ hạn từ 6 tháng đến một năm hoặc dài hơn. Kỳ hạn dài giúp VPBankS đảm bảo thanh khoản tốt hơn so với các công ty chứng khoán khác”.

VPBankS triển khai chiến lược huy động dựa trên 3 trụ cột: Ngân hàng thương mại trong nước, vốn quốc tế với sự hỗ trợ của VPBank và SMBC cũng như các kênh huy động khác.

Đối với kênh huy động từ các ngân hàng thương mại trong nước, theo ông Điền, nhờ vị thế trong hệ sinh thái VPBank, với nguồn vốn lớn, tăng trưởng mạnh, mô hình kinh doanh tốt, VPBankS được vay với lãi suất rất cạnh tranh.

Tổng hạn mức dành cho công ty đạt hơn 35.000 tỷ đồng, hiện mới sử dụng khoảng 25.000 tỷ đồng. Khi quy mô vốn chủ sở hữu tiếp tục được tăng cường, công ty sẽ có thêm nguồn đối ứng vững chắc, tạo điều kiện để mở rộng hạn mức vay với chi phí vốn ngày càng tối ưu.

Tại kênh huy động quốc tế, VPBankS được sự hỗ trợ toàn diện từ đối tác chiến lược SMBC. Mạng lưới đa quốc gia rộng khắp, chiến lược đa mảng và uy tín quốc tế vững mạnh của SMBC hỗ trợ VPBankS tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cạnh tranh. Nguồn thanh khoản này kỳ vọng sẽ mang lại cho công ty lợi thế khác biệt trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ngoài ra, VPBankS cũng tìm kiếm nguồn vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa cấu trúc vốn và tạo sự chủ động hơn trong chiến lược tài chính dài hạn. Nhờ vậy, chi phí huy động vốn của VPBankS ở mức thấp so với thị trường.

Đồng thời, nguồn vốn huy động sẽ giúp VPBankS đẩy mạnh các trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin).

Cụ thể, trong lĩnh vực IB, VPBankS ghi nhận tổng giá trị các thương vụ đạt hơn 34.500 tỷ đồng trong 9 tháng, mang về doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ở mảng cho vay margin, công ty cung cấp danh mục sản phẩm linh hoạt, với lãi suất cạnh tranh (gói Margin 6,6%/năm), hạn mức cao (gói VIP Margin hạn mức 50 tỷ đồng). Nhờ đó, dư nợ margin của VPBankS đã tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm, đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Với quy mô vốn chủ sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III/2025 và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.