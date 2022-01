Humasis Vina ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine Covid-19

Ngày 24/12/2021 vừa qua, Công ty TNHH Humasis Vina thực hiện đóng góp số tiền trị giá 2 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine Covid-19, nhằm chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Đây không phải là lần đầu tiên Humasis Vina đóng góp sức lực cho công tác chống dịch trong nước. Trước đó vào ngày 8/6/2021, Humasis Vina đã hỗ trợ 3.000 test nhanh kháng nguyên Humasis Covid-19 Ag Test do Humasis Hàn Quốc sản xuất với giá trị tương đương sáu trăm triệu đồng cho Bộ Y tế.

Thư cảm ơn Humasis Vina của Quỹ Vaccine Covid-19.

Đến tháng 7/2021, trước tình hình dịch bùng phát nghiêm trọng tại khu vực phía Nam, Humasis Vina tiếp tục ủng hộ 10.000 kit test nhanh. Số lượng sản phẩm này đã được Bộ Y tế tiếp nhận, phân bổ cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác chẩn đoán nhanh trên thành phố.

Humasis Vina là công ty con của Humasis Co., Ltd, thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chẩn đoán nhanh được thành lập năm 2000 tại Hàn Quốc. Nhờ các sản phẩm chất lượng có độ chính xác cao, Humasis đã giúp nhiều người dân trên toàn thế giới sớm phát hiện ra các vấn đề về sức khỏe và tìm ra các phương pháp phù hợp để điều trị thông qua phương pháp chẩn đoán nhanh. Hàng năm, Humasis Co., Ltd cung cấp ra thị trường Hàn Quốc và thế giới hơn 600 triệu test chẩn đoán nhanh, với độ phủ rộng lên đến 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trụ sở Humasis tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 của Humasis là một trong những sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành theo giấy phép 5044/BYT-TB-CT và được sử dụng rộng rãi trong công tác phòng dịch tại các hộ gia đình, công ty và các cơ sở y tế. Theo kết quả phân tích của Viện kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế (NICVB) sản phẩm Humasis Covid-19 Ag Test đạt độ nhạy lên đến 93,33%, độ đặc hiệu và độ chính xác đạt 100%. Mới đây nhất, Humasis công bố dữ liệu nghiên cứu cho thấy sản phẩm Humasis Covid-19 Ag Test và Humasis Covid-19 Ag Home Test phát hiện được biến chủng mới Omicron.

Các sản phẩm chẩn đoán nhanh của Humasis đã và đang hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng, chống dịch trong nước, nhất là khi thị trường đang bị nhiễu loạn bởi nhiều sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc chất lượng. Người dân trong nước cũng dễ dàng mua được sản phẩm chính hãng Humasis tại các nhà thuốc trên toàn quốc với giá phải chăng nhờ nguồn hàng đảm bảo từ công ty con Humasis Vina.

Đại diện Humasis Vina cho biết ngoài việc kinh doanh và phát triển thị trường tại Việt Nam thì công ty rất chú trọng vào các công tác xã hội, nhất là công tác hỗ trợ phòng chống dịch. Vì vậy Humasis Vina sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho Chính phủ và ngành Y tế Việt Nam trong khả năng có thể. Humasis Vina cũng sẽ nỗ lực nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm chẩn đoán nhanh đáp ứng được nhu cầu của thị trường, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người Việt.

Các sản phẩm test nhanh Covid-19 là trợ thủ đắc lực cho công tác phòng dịch.

Trong tương lai, khi con người ngày càng quan tâm hơn tới các vấn đề sức khỏe thì những sản phẩm chẩn đoán bệnh nhanh sẽ trở thành sản phẩm phổ biến, phát huy được tính hiệu quả kịp thời để ngăn chặn bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Humasis Vina mong muốn được trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển đó, để có thể giúp người dân Việt khỏe mạnh và an tâm hơn bằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tìm hiểu thêm về Humasis Vina tại:

Công ty TNHH Humasis Vina

Website: https://humasisvina.vn

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B, Vườn ươm Doanh nghiệp, Lô D.01, đường Tân Thuận, KCN Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Việt Nam.

Hotline: 028 7300 8848