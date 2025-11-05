HPG đạt 78% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, tiếp tục đầu tư khu công nghiệp 235ha

Lợi nhuận sau 9 tháng tăng 26% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu và 4.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ sau 3 quý đầu năm, Hòa Phát đã hoàn thành tương ứng 65% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Nhóm thép và các sản phẩm liên quan vẫn là nguồn đóng góp chính vào kết quả kinh doanh, với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Hòa Phát ghi nhận doanh thu hơn 111.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2025 (Ảnh: HPG).

Quý III/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô, tăng 14% so với quý 2 và tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,5 triệu tấn, giảm 4% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát tập trung phát triển các dòng sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng.

Cũng trong quý này, tập đoàn đã hoàn thành toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện ở mảng thép, Hòa Phát đang tập trung triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép hình tại Dung Quất, dự kiến sẽ cho ra sản phẩm vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Rót 2.800 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp Lý Thường Kiệt quy mô 235 ha tại Hưng Yên

Tập đoàn Hòa Phát vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – giai đoạn 1. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

KCN Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha. Dự án do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Phối cảnh dự án khu công nghiệp Lý Thường Kiệt tại Hưng Yên (Ảnh: CĐT).

KCN Lý Thường Kiệt sở hữu vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp KCN Lý Thường Kiệt tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng. Dự kiến, việc triển khai xây dựng hạ tầng sẽ bắt đầu từ quý II/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ cuối năm 2026.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Hòa Phát. Ngoài ra, tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất KCN của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Các KCN hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.