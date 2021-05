Họp ĐHCĐ Vietcombank: Mục tiêu lãi hơn 25.500 tỷ đồng

Dân trí Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất tăng 11%, tín dụng tăng 10,5%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% trong năm 2021.

Sáng nay (23/4), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) tổ chức họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2020, ngân hàng lãi hợp nhất trước thuế 23.050 tỷ đồng, tương đương với năm 2019. Tổng tài sản đạt 1.326.230 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 845.128 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Tổng huy động vốn đạt 1.053.354 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2019.

Trong năm 2020, ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu. Nợ xấu nội bảng là 5.229,5 tỷ đồng, tỷ lệ 0,62%, trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 19.242,7 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Theo dự kiến, năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 11% (ước đạt 25.585 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 25.000 tỷ đồng (có điều chỉnh theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính).

Tổng tài sản được đặt mục tiêu tăng 5%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 7%, tín dụng tăng 10,5%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 8%.

Tại đại hội, hội đồng quản trị ngân hàng cũng lấy ý kiến cổ đông việc tăng vốn từ từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng với 2 cấu phần.

Ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch HĐQT Vietcombank thông tin, ngân hàng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền mặt. Thứ hai, ngân hàng phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô 6,5% vốn điều lệ cho tối đa 99 nhà đầu tư.

Trong đó, phát hành cho đối tác chiến lược Ngân hàng Mizuho để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến hơn 46,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho.

Đồng thời, ngân hàng phát hành cho các nhà đầu tư khác có thể gồm cả Mizuho dự kiến gần 261,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành.

Hoàng Dung