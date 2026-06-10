Hơn 1.200 tỷ USD bốc hơi: Điều gì đang kéo bitcoin khỏi thời kỳ hoàng kim?

Bitcoin đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng FTX năm 2022. Đồng tiền số lớn nhất thế giới vừa rơi xuống dưới mốc 60.000 USD, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong gần 4 năm và xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá từng được tạo ra sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Từ mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập vào mùa thu năm ngoái, bitcoin hiện chỉ còn giao dịch quanh vùng 60.000-62.000 USD. Đợt lao dốc kéo dài suốt 8 tháng đã khiến hơn 1.200 tỷ USD vốn hóa thị trường tiền số bốc hơi, làm dấy lên câu hỏi lớn về vị thế của bitcoin trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Hơn 1.200 tỷ USD vốn hóa thị trường tiền số bị quét sạch chỉ trong vỏn vẹn 8 tháng (Ảnh: HC).

Nhà đầu tư không còn kiên nhẫn với bitcoin?

Hơn một năm trước, bitcoin từng được xem là ngôi sao sáng của thị trường tài chính. Chỉ một tháng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đồng tiền số này lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD nhờ kỳ vọng về môi trường chính sách thuận lợi hơn cho ngành tiền điện tử.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan đó đang nhanh chóng biến mất. Từ đầu năm đến nay, bitcoin đã giảm gần 30%, trong khi chỉ số S&P 500 của Mỹ tăng gần 10%. Nếu tính từ thời điểm ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, S&P 500 tăng khoảng 30%, còn bitcoin lại thấp hơn thời điểm nhậm chức.

Sự tương phản này đang khiến nhiều nhà đầu tư đặt lại câu hỏi về vai trò thực sự của bitcoin. Trong những năm gần đây, đồng tiền số thường được quảng bá như một dạng "vàng kỹ thuật số" có khả năng bảo vệ tài sản trước bất ổn kinh tế và địa chính trị. Nhưng diễn biến gần đây lại cho thấy điều ngược lại.

Khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang hồi đầu năm, bitcoin từng tăng mạnh nhờ kỳ vọng sẽ trở thành nơi trú ẩn của dòng tiền. Tuy nhiên, toàn bộ mức tăng đó sau đó đã bị xóa sạch. Trong khi bitcoin suy yếu, chứng khoán Mỹ nhanh chóng phục hồi và liên tiếp lập đỉnh mới. Giá vàng vật chất gần như đi ngang từ đầu năm nhưng vẫn tăng mạnh nếu so với thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tỷ phú Mark Cuban, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Tank, thừa nhận ông đã bán phần lớn lượng bitcoin nắm giữ. Theo ông, bitcoin không còn thể hiện được vai trò phòng vệ mà nhiều người từng kỳ vọng. Dữ liệu từ Farside Investors cũng cho thấy quỹ ETF bitcoin lớn nhất thế giới của BlackRock liên tục ghi nhận dòng vốn rút ròng trong nhiều phiên giao dịch cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Khi AI trở thành "nam châm" hút dòng tiền đầu cơ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên thị trường tài chính hiện nay là sự dịch chuyển dòng tiền từ tiền số sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Theo các nhà phân tích được CNN dẫn lời, cơn sốt AI đang thu hút lượng vốn đầu cơ từng chảy mạnh vào tiền điện tử. Những thương vụ IPO đình đám và kỳ vọng tăng trưởng quanh các doanh nghiệp công nghệ đang trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư.

Jonathan Bier, Giám đốc điều hành Farside Investors, nhận định một phần dòng tiền đầu cơ có thể đang bán bitcoin để chuyển sang các cơ hội liên quan đến AI. Không chỉ bitcoin chịu áp lực. Cổ phiếu Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới - cũng giảm khoảng 30% từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh yếu tố AI, môi trường lãi suất cao tiếp tục là trở ngại lớn đối với thị trường tiền điện tử. Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy lạm phát vẫn cao hơn kỳ vọng trong khi thị trường lao động duy trì sức mạnh. Điều này khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo ông Gerry O'Shea, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại Hashdex Asset Management, tiền số thường hoạt động tốt trong môi trường thanh khoản dồi dào và lãi suất thấp. Khi triển vọng đó trở nên mờ nhạt hơn, áp lực lên toàn bộ ngành tiền điện tử cũng gia tăng.

Những tín hiệu đáng lo và câu hỏi về đáy thị trường

Bloomberg cho biết bitcoin vừa đánh mất đường trung bình động 200 tuần - một ngưỡng hỗ trợ dài hạn được giới giao dịch theo dõi sát sao. Nhiều chuyên gia xem đây là tín hiệu xác nhận thị trường đang bước vào giai đoạn giá xuống.

Trong khi đó, hiệu ứng thanh lý đòn bẩy tiếp tục làm đà giảm thêm nghiêm trọng. Chỉ trong 5 ngày đầu tháng, khoảng 2,5 tỷ USD vị thế mua bitcoin đã bị thanh lý, theo dữ liệu CoinGlass được Bitwise tổng hợp.

Đòn giáng mạnh nhất vào tâm lý thị trường tuần qua đến từ động thái của MicroStrategy. Trái với niềm tin không bao giờ bán ra, công ty này bất ngờ thanh lý 32 đồng tiền số, đánh dấu lần bán đầu tiên kể từ năm 2022. Tuy khối lượng nhỏ, quyết định này lập tức kích hoạt đà bán tháo đẩy thị trường rơi rụng 17% trong tuần. Mặc dù công ty đã nhanh chóng chi 101 triệu USD để mua lại 1.550 đồng tiền số ngay sau đó, sự hoang mang của giới đầu tư vẫn chưa thể vơi đi.

Quyết định bán ra 32 BTC của Strategy, công ty nổi tiếng với chiến lược tích lũy bitcoin quy mô lớn, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường (Ảnh: The Block).

Một số chuyên gia cho rằng câu chuyện của thị trường tiền số vẫn chưa khép lại. Trọng tâm hiện nay là dự luật CLARITY Act đang được Quốc hội Mỹ thảo luận nhằm xây dựng khung pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản số. Nếu được thông qua, dự luật này có thể tạo nền tảng pháp lý ổn định hơn cho ngành tiền điện tử, đồng thời mở đường cho dòng vốn tổ chức quay trở lại thị trường.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Sau khi mất hơn 50% giá trị từ đỉnh và hơn 1.200 tỷ USD vốn hóa bốc hơi, bitcoin đang đứng trước giai đoạn thử thách mới. Và theo nhiều chuyên gia được Bloomberg phỏng vấn, điều đáng chú ý nhất lúc này có lẽ là một từ duy nhất: "Chưa". Nói cách khác, thị trường vẫn chưa thể khẳng định bitcoin đã thực sự chạm đáy.