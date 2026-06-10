Giá vàng và bạc lao dốc: Cơ hội "bắt đáy" đang đến gần?

Những ngày đầu tháng 6 chứng kiến một trong những đợt rung lắc mạnh nhất của thị trường tài chính toàn cầu kể từ đầu năm. Cổ phiếu, tiền số, hàng hóa và cả kim loại quý đồng loạt giảm sâu, khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển từ lạc quan sang thận trọng chỉ trong thời gian ngắn.

Điều đáng chú ý là ngay cả vàng và bạc - 2 tài sản thường được xem là nơi trú ẩn trong giai đoạn bất ổn - cũng không tránh khỏi áp lực bán tháo. Tuy nhiên, chính diễn biến này lại làm dấy lên một câu hỏi khác trên thị trường. Liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh thông thường hay đang mở ra cơ hội mua vào hấp dẫn cho những người kiên nhẫn?

Thị trường tài chính toàn cầu đã chứng kiến một phiên lao dốc mạnh cuối tuần trước khi cổ phiếu, tiền điện tử, kim loại quý và các chỉ số hàng hóa đồng loạt bị cuốn vào làn sóng bán tháo (Ảnh: Vecteezy).

Khi mọi tài sản cùng bị bán tháo

Phiên giao dịch ngày 5/6 ghi nhận đà giảm mạnh trên hầu hết các thị trường khi chỉ số S&P 500 mất hơn 2,5% sau giai đoạn tăng gần 20% kể từ cuối tháng 3. Nasdaq còn giảm sâu hơn, trên 4%, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường công nghệ có thể đang lặp lại mô hình tăng nóng từng xuất hiện vào cuối những năm 1990 trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài.

Tiền số cũng chịu áp lực lớn. Bitcoin rơi về vùng 60.000 USD, giảm khoảng 30% kể từ đầu năm. Sự suy yếu này khiến những tranh luận cũ về giá trị thực và vai trò của bitcoin trong hệ thống tài chính lại được nhắc đến.

Trong bối cảnh đó, vàng cũng không còn giữ được sức chống chịu như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Giá vàng giao ngay giảm hơn 3% trong phiên cuối tuần, lùi về quanh 4.300 USD/ounce. Bạc còn biến động mạnh hơn khi mất hơn 8% chỉ trong một ngày, giảm xuống dưới 68 USD/ounce.

Tính từ đỉnh cuối tháng 1, giá bạc hiện đã giảm hơn 40%. Đây là mức điều chỉnh khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ, đặc biệt khi trước đó nhiều người tin rằng căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng ngược lại. Các quỹ ETF vàng bắt đầu ghi nhận dòng vốn rút ra, nhu cầu vàng vật chất chững lại, trong khi sự hưng phấn từng xuất hiện hồi đầu năm dần nhường chỗ cho tâm lý quan sát và chờ đợi.

Theo các báo cáo từ Sound Money Report, nguyên nhân trực tiếp khiến kim loại quý bị bán tháo đến từ những số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn mong đợi. Việc nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm mới trong tháng 5 đã khiến hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tan thành mây khói.

Thay vào đó, giới đầu tư phải đối mặt với kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt lên 4,55% và đồng USD mạnh lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và bạc trở nên đắt đỏ hơn. Đây là một sự kết hợp mang tính "độc hại" đối với các tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm do xuất hiện những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng làm suy yếu một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với vàng trong thời gian qua.

Chỉ trong một phiên giao dịch, hai động lực lớn nhất của thị trường kim loại quý là kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn đều suy yếu, tạo nên làn sóng bán tháo mạnh hiếm thấy.

Cơ hội thường xuất hiện khi đám đông mất hứng thú

Dù tâm lý thị trường đang bao phủ bởi sự bi quan, nhưng theo các nhà phân tích tại ABC Bullion, đây có thể lại là cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua. Lịch sử thị trường kim loại quý trong suốt 25 năm qua cho thấy, những đợt điều chỉnh mạnh kéo dài vài tháng là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong một xu hướng tăng dài hạn.

Theo dữ liệu của ABC Bullion, giá vàng đã tăng từ dưới 300 USD/ounce lên hơn 4.300 USD/ounce trong vòng 1/4 thế kỷ. Trong quá trình đó, thị trường nhiều lần xuất hiện những đợt giảm sâu kéo dài nhiều tháng trước khi thiết lập các vùng đỉnh mới.

Một đặc điểm đáng chú ý là các đợt điều chỉnh thường kết thúc khi giá vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Trong các chu kỳ từ năm 2003-2022, mức giảm trung bình tại vùng đáy thường thấp hơn khoảng 10% so với đường trung bình này.

Theo kinh nghiệm của các "cá mập" tài chính, sự im lặng và thiếu quan tâm của đám đông thường là tín hiệu cho thấy vùng đáy đang hình thành (Ảnh: AHG).

ABC Bullion ước tính đến cuối tháng 8, đường trung bình động 200 ngày của vàng có thể nằm quanh 4.500 USD/ounce hoặc cao hơn. Nếu thị trường lặp lại mô hình lịch sử, vùng giá khoảng 4.100 USD/ounce có thể phù hợp với kịch bản điều chỉnh trung bình.

Đáng chú ý, giá vàng hiện chỉ còn cách vùng này khoảng 5%. Theo ABC Bullion, đây là lý do nhiều khách hàng của họ đã gia tăng mua vào trong đợt giảm vừa qua.

Một tín hiệu khác cũng được theo dõi sát là khối lượng giao dịch đầu tư đang giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Trong nhiều chu kỳ trước đây, sự trầm lắng này thường xuất hiện khi phần lớn nhà đầu tư đã mất hứng thú với thị trường, cũng là thời điểm các vùng đáy trung hạn dần hình thành.

Trong ngắn hạn, triển vọng của vàng và bạc vẫn phụ thuộc nhiều vào chính sách lãi suất của Fed, diễn biến lạm phát và sức mạnh của đồng USD. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những giai đoạn thị trường biến động mạnh và tâm lý bi quan lan rộng thường là lúc các nhà đầu tư dài hạn bắt đầu tìm kiếm cơ hội thay vì chỉ nhìn thấy rủi ro.