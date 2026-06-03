Bitcoin xuống đáy nhiều tuần, chuyên gia phát cảnh báo mới

Bitcoin tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 3/6 (giờ Việt Nam). Cụ thể, lúc 6h, đồng tiền số này giảm sâu xuống 66.225 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 4 trước khi tăng nhẹ quanh vùng 66.810 USD.

Theo dữ liệu từ TradingView, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất khoảng 13% giá trị chỉ trong vòng một tuần. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi nhanh chóng sau nhiều tháng kỳ vọng vào một chu kỳ tăng giá mới.

Bitcoin đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 67.000 USD, bốc hơi khoảng 13% giá trị trong một tuần (Ảnh: TradingView).

Đợt lao dốc xuất hiện trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc xuất hiện. Thị trường ghi nhận thương vụ bán bitcoin đầu tiên sau nhiều năm của Strategy, dòng vốn liên tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và hoạt động dịch chuyển lượng bitcoin trị giá khoảng 739 triệu USD có liên quan đến các ví của Mt. Gox.

Không chỉ giá giảm, các chỉ báo phản ánh tâm lý thị trường cũng chuyển biến theo hướng tiêu cực. Chỉ số Crypto Fear & Greed Index giảm xuống còn 26 điểm, rơi sâu vào vùng "sợ hãi". Trong khi đó, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy hơn 1,2 tỷ USD vị thế giao dịch tiền số đã bị thanh lý chỉ trong vòng 24 giờ.

Dòng tiền ETF đảo chiều và cảnh báo đáng chú ý từ chuyên gia Peter Schiff

Một trong những tín hiệu được giới đầu tư theo dõi sát nhất hiện nay là sự thay đổi của dòng vốn tổ chức. Kể từ ngày 15/5, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến hơn 3,4 tỷ USD bị rút ròng trong 11 phiên liên tiếp.

Riêng trong tháng 5, tổng lượng vốn rút khỏi nhóm quỹ này đạt 2,43 tỷ USD, không chỉ xóa sạch thành quả của tháng trước mà còn phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư. Đáng chú ý, quỹ IBIT của BlackRock dẫn đầu về lượng vốn bị rút. Chỉ riêng phiên giao dịch ngày 1/6, khoảng 440 triệu USD đã rời khỏi quỹ này.

Giữa lúc bitcoin liên tục suy yếu, nhà kinh tế học Peter Schiff - người nhiều năm nổi tiếng với quan điểm hoài nghi về bitcoin - tiếp tục đưa ra cảnh báo mới.

Trong bài đăng ngày 2/6, ông cho rằng nếu giá bitcoin tiếp tục giảm sâu, áp lực từ những người ủng hộ thị trường tiền số có thể gia tăng đối với giới hoạch định chính sách. Ông Schiff cảnh báo các cuộc tranh luận liên quan đến Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược tại Mỹ có thể trở nên căng thẳng hơn khi giá tài sản này tiếp tục giảm.

Nhận định của ông Schiff xuất hiện trong bối cảnh cuộc tranh luận về vai trò của chính phủ đối với tài sản kỹ thuật số vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi một số chính trị gia ủng hộ việc mở rộng vai trò của bitcoin trong hệ thống tài chính, các ý kiến phản đối lại lo ngại về nguy cơ xung đột lợi ích khi các doanh nghiệp tiền số có mối liên hệ với các nhân vật chính trị.

Biểu đồ đang phát tín hiệu gì về chặng đường phía trước?

Nếu nhìn từ góc độ kỹ thuật, bức tranh hiện tại chưa mang lại nhiều sự lạc quan cho phe mua. Theo Decrypt, bitcoin đã nằm trong xu hướng giảm kể từ khi lập đỉnh lịch sử 126.198 USD vào tháng 10/2025. Tính đến nay, đồng tiền số này đã mất hơn 46% giá trị so với mức đỉnh.

Đáng chú ý, vùng hỗ trợ quan trọng 68.000-70.000 USD, vốn được duy trì trong nhiều tuần trước đó, đã bị phá vỡ. Ngay cả khu vực có khối lượng giao dịch lớn (thường đóng vai trò như vùng đệm hỗ trợ giá) cũng không thể giữ được đà giảm.

Một số chỉ báo kỹ thuật đang phát đi tín hiệu trái chiều. Chỉ số RSI hiện ở mức 22,7, thấp hơn ngưỡng 30 thường được xem là trạng thái quá bán. Trong lịch sử, những thời điểm RSI giảm sâu thường đi kèm các nhịp phục hồi ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lưu ý rằng trạng thái quá bán không đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Trong các xu hướng giảm mạnh, một tài sản có thể duy trì vùng quá bán trong thời gian dài khi tâm lý bi quan tiếp tục lan rộng. Trong khi đó, chỉ số ADX đạt 30,6 điểm, vượt ngưỡng 25 vốn được xem là dấu hiệu xác nhận một xu hướng đủ mạnh. Vấn đề là xu hướng hiện tại lại đang là xu hướng giảm.

Bitcoin nằm trong xu hướng giảm dài hạn kể từ khi lập đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái (Ảnh: CryptoSlate).

Bên cạnh đó, mô hình "Death Cross" vẫn tồn tại khi đường EMA 50 ngày nằm dưới EMA 200 ngày. Đây là tín hiệu mà nhiều nhà phân tích xem là phản ánh sự suy yếu của động lượng tăng giá trong trung và dài hạn.

Theo dữ liệu từ nền tảng dự báo Myriad, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng bitcoin giảm xuống 55.000 USD trước khi phục hồi lên 84.000 USD đang nhỉnh hơn, với xác suất khoảng 52,6%.

Dù vậy, cơ hội cho kịch bản phục hồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vùng 64.000-60.000 USD đang được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng. Nếu dòng vốn ETF ngừng rút ra hoặc môi trường vĩ mô trở nên thuận lợi hơn, bitcoin vẫn có khả năng quay lại thử thách vùng kháng cự 76.000 USD.