Hội tụ dàn chuyên gia hàng đầu cho chuyên mục “Hỏi đáp ESG”

Sau 2 mùa diễn ra thành công, Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức đã từng bước định hình một không gian đối thoại chính thống về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2024 với chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” đặt nền móng tư duy, thì chủ đề năm 2025 “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” của Diễn đàn tiếp tục mở rộng chiều sâu, nhấn mạnh vai trò đổi mới sáng tạo trong thực thi ESG.

Tiếp nối tinh thần đó, Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, dẫn dắt tăng trưởng” ra mắt chuyên mục Hỏi đáp ESG với đội ngũ chuyên gia tham gia trả lời câu hỏi từ độc giả, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nòng cốt là các thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, các thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards - những học giả, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp có uy tín trong các lĩnh vực môi trường, tài chính, công nghệ, quản trị và chính sách công.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, chính thức phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, dẫn dắt tăng trưởng” (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong số đó, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Giám đốc Điều hành EMLV Business School (Pháp), Chủ tịch AVSE Global, là nhà kinh tế được xếp hạng cao trong hệ thống RePEc toàn cầu. Ông nhiều lần nhấn mạnh ESG không còn là lựa chọn mà là “con đường bắt buộc” nếu doanh nghiệp muốn tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Ở góc độ chính sách, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường - và Tiến sĩ Bùi Thanh Minh - Phó giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban IV - mang đến những phân tích cập nhật về chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và hỗ trợ doanh nghiệp thực thi ESG gắn với khung pháp lý Việt Nam.

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TPHCM - và bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng giám đốc thường trực Deloitte Việt Nam - những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong quản trị rủi ro, kiểm toán và đảm bảo.

Ở khía cạnh khoa học - công nghệ, PGS.TS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT, ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch HĐQT MK Group và ông Vũ Thanh Thắng - Giám đốc trí tuệ nhân tạo, sáng lập CAIO, SCS - góp phần lý giải vai trò của công nghệ số, AI và chuyển đổi số trong nâng cao năng lực quản trị ESG.

Đặc biệt, Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture và Quỹ Vì tương lai xanh, là nhà khoa học thuộc nhóm 1% có ảnh hưởng nhất thế giới (theo Đại học Stanford), mang đến góc nhìn toàn cầu về kinh tế môi trường và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 (Ảnh: Khương Hiền).

Song song với Hội đồng cấp cao, Hội đồng thẩm định Vietnam ESG Award 2025 cũng tham gia hỗ trợ chuyên mục, với sự góp mặt của các chuyên gia như PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, bà Phạm Minh Hương - Giám đốc Dịch vụ Phát triển bền vững Deloitte Việt Nam... là những nhân vật trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và tôn vinh các doanh nghiệp thực thi ESG xuất sắc.

Bên cạnh đó, với từng câu hỏi của từng nhóm chủ đề, lĩnh vực, báo Dân trí sẽ là cầu nối kết nối độc giả với các chuyên gia uy tín khác, góp phần làm rõ nội dung câu hỏi. Sự hội tụ của các chuyên gia đa ngành tạo nên một hệ sinh thái tri thức toàn diện cho chuyên mục Hỏi đáp ESG. Không chỉ dừng ở lý thuyết, câu trả lời sẽ bám sát thực tiễn Việt Nam, từ xây dựng hệ thống đo lường ESG, tích hợp quản trị vào chiến lược, đến chuyển đổi xanh trong sản xuất và tài chính bền vững.

Việc quy tụ đội ngũ chuyên gia có uy tín và tầm ảnh hưởng sẽ giúp chuyên mục “Hỏi đáp ESG” trở thành kênh tham vấn tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh ESG đang chuyển từ nhận thức sang hành động, một nền tảng hỏi - đáp chính thống, được bảo chứng bởi chuyên gia và Hội đồng thẩm định uy tín, sẽ góp phần nâng cao năng lực thực hành ESG tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới.