Dân trí Một giáo sư từ Đại học Cornell dự báo "bitcoin có thể không tồn tại lâu hơn nữa". Điều này xảy ra thì đồng nghĩa với việc đồng tiền số lớn nhất thế giới sẽ biến mất trong tương lai.

Ông Eswar Prasad, giáo sư từ Đại học Cornell, nói với CNBC "Squawk Box Europe" đầu tháng này: "Bitcoin có thể không tồn tại lâu hơn nữa".

Theo vị giáo sư, những năm qua, giới đầu tư đã chứng kiến những cú biến động mạnh của bitcoin, đặc biệt trong tháng trước khi giá bitcoin từ 58.000 USD giảm về dưới 46.000 USD.

Theo ông, ngày trước, trên sàn giao dịch chỉ có một vài đồng tiền điện tử nhưng bây giờ con số này đã tăng lên hàng trăm. Trong đó, có những đồng tiền số hữu ích, thân thiện với môi trường hơn bitcoin.

Giới đầu tư hoang mang với cảnh báo "bitcoin khó tồn tại lâu hơn nữa" (Ảnh minh họa: The Guardian).

Hiện tại, các loại điện tử đều được phát hành dựa trên nền tảng Blockchain. Và "sổ cái" được coi là tính năng ưu việt nhất của bitcoin, nơi ghi lại các giao dịch được ghi lại trên mạng lưới máy tính toàn cầu.

"Bitcoin sử dụng công nghệ blockchain nhưng không hiệu quả lắm", Prasad viết trong cuốn sách Tương lai của tiền: Cách mạng kỹ thuật số đang biến đổi tiền tệ và tài chính (The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance).

Prasad đánh giá, một số loại tiền điện tử mới sử dụng công nghệ blockchain hiệu quả hơn bitcoin. Thậm chí, bitcoin đang phá hoại môi trường do việc mở rộng quy mô, dẫn chứng từ việc, lượng carbon sản sinh trong quá trình khai thác bitcoin lớn hơn so với lượng khí thải của New Zealand.

Tuy nhiên, giáo sư cũng thừa nhận: "Bạn có thể không thích bitcoin nhưng chúng đã tạo ra một cuộc cách mạng mang lại lợi ích trực tiếp hay gián tiếp cho tất cả mọi người". Đồng thời, ông cho rằng, đã đến lúc các ngân hàng trung ương trên thế giới suy nghĩ đến việc phát hành các phiên bản đồng tiền kỹ thuật số cho riêng mình trong cuộc cách mạng tiền số đang bùng nổ.

An Chi

Theo CNBC