Hoàn cảnh trái ngược giữa các chuỗi của Thế Giới Di Động

Dân trí Trong khi hai chuỗi điện thoại, điện máy bị thiệt hại lớn trong giai đoạn giãn cách xã hội, chuỗi bán lẻ bách hóa của Thế Giới Di Động tăng vọt doanh thu.

Chuỗi điện thoại, điện máy đi lùi

Tập đoàn Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 với các con số khởi sắc hơn so với tháng 8. Tháng vừa qua, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 8.325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 333 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 50% so với tháng trước. Kết quả kinh doanh bắt đầu hồi phục khi các cửa hàng được phép hoạt động trở lại tại một số tỉnh thành trong tháng 9.

Như vậy, trong quý III, doanh thu của Thế Giới Di Động đạt 24.333 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2020 và lợi nhuận ròng đạt 786 tỷ đồng, sụt giảm 17%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn này đạt doanh thu hợp nhất 86.820 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 3.338 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ).

Biểu đồ: Việt Đức.

Mặc dù kết quả quý 3 sụt giảm, Thế Giới Di Động vẫn tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận lần lượt là 7% và 12% so với 9 tháng đầu năm 2020. Đối chiếu theo kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành 70% mục tiêu.

Trong cơ cấu tổng doanh thu của tập đoàn bán lẻ này sau 9 tháng, chuỗi điện thoại Thế Giới Di Động chiếm 24% còn Điện Máy Xanh chiếm tỷ trọng 50%. Doanh thu của cả hai chuỗi này lần lượt giảm 7% và 2% so với cùng kỳ 2020.

Trong tháng 8, giai đoạn giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất, khoảng 2.000 cửa hàng trên tổng số 2.700 điểm bán điện thoại, điện máy của tập đoàn đã phải đóng cửa. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tại những địa phương giãn cách chặt, hầu hết các cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng, dẫn đến hậu quả ghi nhận lỗ.

Chi phí vận hành của hệ thống được gánh vác bởi các khu vực ít bị ảnh hưởng hơn do dịch bệnh. Để giảm thiểu thiệt hại, ngoài việc điều chỉnh giảm thu nhập của nhân viên, tập đoàn cho biết đã trao đổi với chủ mặt bằng, nhận được sự hỗ trợ thiện chí của phần lớn chủ nhà ngoại trừ một số rất ít. Thông tin này được chia sẻ sau khi một vài chủ nhà tố Thế Giới Di Động gửi công văn đơn phương muốn giảm giá mặt bằng.

Bách Hóa Xanh tăng 50% doanh số

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh ghi nhận tổng doanh thu lũy kế hơn 22.600 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2020.

Biểu đồ: Việt Đức.

Chuỗi bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng này có thể còn đạt doanh số cao hơn trong tháng 9. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty chia sẻ trong điều kiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại một số tỉnh thành theo nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", hơn 40% trên tổng số 1.934 cửa hàng của chuỗi không thể phục vụ khách mua sắm trực tiếp. Dù đã nhanh chóng ứng dụng giải pháp công nghệ, chuỗi cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng tại những khu vực hạn chế mua sắm trực tiếp.

Phía Bách Hóa Xanh thông tin nhờ kiểm soát vận hành tốt hơn, hiệu quả hoạt động được cải thiện đáng kể so với thời điểm trước dịch. Bách Hóa Xanh cho biết tiếp tục gia tăng biên EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) dương sau 9 tháng ở cấp độ công ty. Tuy nhiên, công ty không công bố con số chi tiết.

Công ty cho biết tình hình nhiều người dân di chuyển từ TPHCM, các tỉnh công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ về quê dự kiến có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong thời gian tới do đây là những thị trường trọng yếu và đang đóng góp gần 50% doanh thu của chuỗi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng dự báo sức mua sẽ dần hồi phục khi các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, người lao động yên tâm quay lại làm việc.

