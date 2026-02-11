Hoa Tết ế ẩm, tiểu thương lướt điện thoại chờ khách, chủ vườn lan lo sốt vó

Thị trường tiêu thụ trầm lắng, nhiều nhà vườn cung cấp hoa lan mokara, hồ điệp… cũng giảm sản lượng và giá bán so với năm trước.

Khách chưa đến, chủ vựa hoa ngồi lướt điện thoại

Những ngày này, so với lượng hàng hóa của các sạp rau, củ quả, số lượng hoa tươi tại nhiều sạp hoa ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức không tăng nhiều.

Ông Kim, chủ vựa hoa tại khu C, Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức chia sẻ, thông thường, bắt đầu từ sau 20 Tết, nhu cầu thị trường về các loại hoa tươi như cúc, vạn thọ, đồng tiền, lay ơn… tăng hơn ngày thường.

Một bó hoa vạn thọ có giá 70.000 đồng nhưng lượng khách mua khá vắng (Ảnh: K.C).

Thế nhưng giai đoạn này, nhu cầu hoa tươi chủ yếu phục vụ nhu cầu thờ cúng gia tiên, thờ tự… Ngược lại, các loại hoa tươi cao cấp để trang trí ngày Tết chưa thu hút nhiều khách mua. Nhiều chủ vựa hoa do đó chỉ ngồi lướt điện thoại hoặc trò chuyện với nhau trong thời gian đợi khách.

Tại đây, các loại vạn thọ được bán với giá 70.000-90.000 đồng/bó lớn trong khi lay ơn, hoa ly có giá 100.000-150.000 đồng/bó tùy chất lượng. Nụ tầm xuân cũng bắt đầu được các sạp nhập về nhiều do là hoa tươi lâu, có thể bán trong nhiều ngày. Giá mỗi cành nụ tầm xuân kích thước 1-1,2m khoảng 10.000-12.000 đồng, được các sạp bó thành từng bó 10 cành hoặc bó lớn 300 cành cho khách lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Nga, người bán hoa tại đây thông tin, những năm gần đây, tình hình kinh doanh hoa Tết có phần khó khăn hơn nhiều. Chợ hoa thường chỉ tấp nập trong vòng 3-4 ngày trước Tết. Trong khi đó, giai đoạn này công tác vận chuyển khó khăn, chi phí lớn khiến giá hoa tăng theo.

Bà Nga kể, nếu tín hiệu thị trường tốt, từ sau 23 tháng Chạp, chợ hoa sẽ tấp nập xe ra vào nhập hàng, đưa về các chợ nhỏ để phân phối lại. Thế nhưng, năm nay buôn bán chậm hơn, mỗi đêm người phụ nữ này chỉ bán ra thị trường được lượng hoa tương đương với ngày thường, dù chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết.

Nụ tầm xuân được nhiều shop nhập về sớm do có thể chưng lâu, bán trong nhiều ngày (Ảnh: K.C).

Hoa lan giảm sản lượng, nhà vườn lo cạnh tranh với hoa nhập

Trong khi các loại hoa bình dân chưa quá đắt khách, phân khúc các loại hoa cao cấp cũng chưa có dấu hiệu hút hàng. Ngược lại, nhiều nhà vườn phải giảm số lượng do lo ngại đầu ra không ổn định.

Bà Trần Ngọc Tuyết, chủ vườn lan Ngọc Tuyết (Củ Chi, TPHCM) chia sẻ, năm nay, thời tiết lạnh nhiều ngày và lạnh sâu hơn bình thường nên vườn mokara cũng bị ảnh hưởng về sản lượng. Hoa không nở hoa kịp giai đoạn cao điểm Tết, do đó, vườn lan Ngọc Tuyết chỉ cung cấp ra thị trường được khoảng 30.000 cành mokara các loại.

Cùng với lượng cành giảm, điều khiến bà Tuyết bận tâm những ngày qua là giá hoa cũng giảm mạnh. “Mokara cắt cành năm nay giảm ít nhất 10-15% so với những năm trước, thị trường tiêu thụ cũng khá chậm do người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn khác, trong khi mức chi tiêu cho hoa, cây cảnh của nhiều người cũng không được rủng rỉnh”, bà Tuyết chia sẻ.

Vẫn còn khoảng 5 ngày cao điểm tiêu thụ mokara cắt cành, hằng ngày, ngoài việc đóng gói hoa để giao cho các mối sỉ, bà Tuyết cũng ngóng thêm tín hiệu thị trường, mong có thêm khách hàng và mong nhu cầu tiêu thụ “ấm dần” lên, qua đó, kéo giá hoa lan lên cùng.

Theo người bán hàng, không giống các loại hoa khác như hồng hay ly, lay ơn…, sản lượng mokara khó có thể tăng trưởng nóng trong một thời gian ngắn do phụ thuộc vào kỹ thuật trồng của nhà vườn và điều kiện thời tiết.

Khi sản lượng chỉ có thể ổn định hoặc giảm, phần còn lại nhà vườn trông đợi vào nhu cầu của thị trường. Nếu nhu cầu cao, giá sẽ tốt. Ngược lại, nếu trầm lắng, nhà vườn buộc phải giảm giá để đẩy hàng ra.

Chợ hoa vắng khách ngày Tết (Ảnh: K.C).

Tương tự với hoa lan mokara, ông Nguyễn Quốc Bảo Huy, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Lan Toda (phường Rạch Ông, TPHCM), Chủ tịch Câu lạc bộ Lan hồ điệp Đà Lạt, cũng chia sẻ, tình hình kinh doanh hoa lan hồ điệp năm nay cũng chưa có gì phấn khởi khi sản lượng và giá trị đều giảm. Nhiều khách cũ hỏi mua nhưng giảm số lượng chậu hoặc giảm số cành hoa mỗi chậu so với năm trước.

Cùng với đó, ông Huy lo ngại tình trạng hoa nhập khẩu đang chiếm thị phần lớn, cạnh tranh trực tiếp với hoa trong nước. Không chỉ vậy, thị trường có sự nhập nhằng khi vài năm gần đây, nhiều vườn lan nhập cây giống từ Trung Quốc về trồng và xử lý ra hoa tại Đà Lạt.

Chi phí giống của các loại này thấp hơn so với hoa nội địa, trong khi được chăm sóc và xử lý tại Đà Lạt nên chất lượng bông không khác biệt so với hoa lan Đà Lạt. Điều này vô tình khiến các cửa hàng phân phối, bán lẻ có sự chênh lệch giá đầu vào, đầu ra đối với cùng sản phẩm.

Trên thực tế, hiện lan hồ điệp trồng từ nguồn giống Trung Quốc chiếm tỷ lệ khoảng 20-30%, chủ yếu tập trung ở vùng trồng phía Bắc và một phần từ Đà Lạt. Để khắc phục tình trạng cùng một sản phẩm nhưng nhiều giá chào bán khác nhau, ông Huy cho rằng, nhà vườn cần minh bạch nguồn gốc giống hoa khi cung cấp ra thị trường, giúp khách hàng nhận thức được đúng giá trị sản phẩm và giúp giữ thị phần cho hoa lan hồ điệp Đà Lạt.