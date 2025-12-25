Hồ sơ Khapharco - công ty dược gần 40 năm vừa bị công an khám xét trụ sở

Lực lượng thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức làm việc, khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco). Nội dung làm việc, khám xét chưa được tiết lộ.

Theo thông tin trên trang chủ, Khapharco tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1987 và thực hiện cổ phần hóa từ năm 2004.

Sau hơn 20 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, Khapharco được biết đến là một trong những doanh nghiệp có quy mô và vị thế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Kharphaco là ông Lê Nhuận, hiện giữ chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Nhuận còn đại diện cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, gồm Công ty TNHH Dược phẩm Khamex, Nhà thuốc Khánh Hòa - CTCP Dược phẩm Khánh Hòa và một số pháp nhân liên quan khác.

Ông Lê Nhuận hiện là người đại diện theo pháp luật của Khapharco (Ảnh: Khapharco).

Khapharco tự giới thiệu sở hữu nhà máy có diện tích khoảng 20.000m2, bao gồm 2 phân xưởng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đối với dây chuyền thuốc Non-betalactam, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, sản xuất các dạng thuốc như viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng và thuốc dạng gói.

Doanh nghiệp còn có một phân xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP và một phân xưởng sản xuất thực phẩm bổ sung.

Về hệ thống phân phối, công ty cho biết trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm kênh bán hàng vào bệnh viện, phòng khám và hệ thống nhà thuốc bán lẻ và đã xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Mỗi năm, Khapharco sản xuất hơn 3,9 tỷ đơn vị sản phẩm.

Hiện doanh nghiệp có 2 chi nhánh tại TPHCM và Hà Nội. Lực lượng nhân sự trên 1.000 người.

Đáng chú ý, theo trang cổng thông tin Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), vào năm 2023, Khapharco bị phạt 8 triệu đồng sau khi Đội Quản lý thị trường số 2 đã thu thập và nắm bắt thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức địa điểm kinh doanh Nhà thuốc số 16, thuộc Khapharco.

Cũng trong năm 2023, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) từng tổ chức thanh tra về hoạt động kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại 8 cơ sở ở tỉnh Khánh Hòa, bao gồm Khapharco.

Kết luận thanh tra nêu rõ, tại thời điểm kiểm tra xác minh, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược loại hình sản xuất thuốc và loại hình bán buôn của công ty chưa xuất trình được giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Đoàn thanh tra đã chuyển Sở Y tế Khánh Hòa xem xét, xử phạt vi phạm hành chính công ty theo quy định hiện hành. Khapharco cũng còn nhiều hạn chế về kho bảo quản thuốc, nguyên liệu, quy trình thao tác…