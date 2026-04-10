Hồ sơ công ty phát hành sách có đường link dẫn đến web “đen”

Sự việc đường link trong cuốn sách tin học lớp 3 dẫn đến trang web “đen" đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Phía công ty phát hành là DTP đã xác nhận đây là một "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng" liên quan đến đường dẫn (link) truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách.

Trao đổi với Dân trí, phía DTP Education Solutions cho biết đã nhận thức được sự việc và có những biện pháp xử lý bao gồm thông báo hành vi sai phạm này lên Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

DTP nhận định đây là hành vi sai phạm được thực hiện bởi những thành phần phá hoại, nhưng cũng là sự thiếu sót của đơn vị trong việc giám sát nội dung. Đơn vị đang tích cực xử lý thông tin và khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

Được biết, đây là cuốn sách được dạy tại một số trường học trong nước có triển khai chương trình hợp tác cùng DTP.

Sách học sinh có chứa nội dung không phù hợp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo tìm hiểu, công ty này hiện có Chủ tịch là ông Võ Đại Phúc - doanh nhân gốc Huế. Theo giới thiệu trên website, ông Phúc từng là người đóng vai trò nền tảng đưa các bộ giáo trình như Let's Go hay Family and Friends vào thị trường Việt Nam.

Hiện tại, ông Phúc là chủ tịch tập đoàn, cũng như là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cùng nhiều đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, phần mềm điện tử và cung cấp thiết bị trường học.

Trước sự cố vừa qua, hệ sinh thái giáo dục này liên tục được các nhà đầu tư rót vốn.

Năm 2019, pháp nhân tiền thân là Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục DTP được quỹ Abbpe Fundco từ Singapore rót vốn và nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,83% vào cuối năm 2022.

Đến năm 2023, tập đoàn Gakken Holdings của Nhật Bản tiếp tục chi khoảng 7,57 triệu USD để mua lại 35% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất.

Theo hồ sơ công khai gần nhất vào năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt khoảng 637 tỷ đồng.