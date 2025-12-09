Các hộ kinh doanh lâu năm chuyển mình nhờ công nghệ

Nỗi vất vả của các hộ kinh doanh lâu năm thời công nghệ

Tại một góc nhỏ trên đường Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy, Hà Nội), sạp hoa quả của bà Mai đã trở thành hình ảnh thân quen với người dân quanh khu vực. Ở tuổi 62, hàng ngày bà vẫn gắn bó với gánh hàng, sử dụng chiếc cân đồng hồ cũ và cuốn sổ ghi chép.

Hơn 30 năm buôn bán, bà thuộc lòng từng mối quen, từng trái cây ngon theo mùa. Thế nhưng, bước vào thời đại mà ai cũng “chuyển khoản”, bà lại bắt đầu lúng túng.

Bà Mai từng gặp không ít rắc rối khi khách hàng quét mã chuyển khoản (Ảnh: Knote).

“Ngày trước bán hàng là cầm tiền mặt ngay. Giờ khách hàng mua xong cứ nói cháu chuyển khoản rồi. Có hôm gặp phải kẻ gian đưa màn hình giả, tôi cũng tin tưởng người ta. Đến khi kiểm tra thì không thấy tiền đâu”, bà Mai cho biết.

Nhiều khi hàng đông khách, bà không nhớ ai trả tiền rồi, ai còn thiếu. Lúc sau bỏ tiền ra đếm, thấy hụt mà không biết thiếu ở đâu.

Cùng chung nỗi niềm của những người bán hàng lớn tuổi, bà Lý (58 tuổi) đã gắn bó với gánh bún riêu 30 năm nay ở đầu con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Thạnh, TPHCM).

Mỗi buổi trưa, bà tất bật với nồi nước dùng, mẹt bún và những khách hàng gọi món liên tục.

Hai vợ chồng bà vừa chan nước, vừa gói đồ mang đi, vừa thu tiền, trả tiền, tất cả diễn ra cùng lúc.

“Có bữa tôi quên không tính thêm 1 phần giò, hay trả sai tiền cho khách. Có bữa cũng lên sai món, chậm món, có khách thì thông cảm, cũng có khách tỏ ra khó chịu”, bà Lý kể.

Cuối ngày kiểm doanh thu, bà thấy hao hụt nhưng thừa thiếu chỗ nào thì bà cũng không nắm rõ.

Từ sổ tay đến trợ lý bán hàng trên điện thoại Knote

Hiện nay, người bán hàng lâu năm vẫn gặp những rào cản nhất định khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ công việc buôn bán. Tuy nhiên, nếu giải pháp công nghệ gần gũi, dễ dàng sử dụng, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ truyền thống cũng sẵn sàng chuyển mình để thích nghi với thời cuộc.

Trong đó, Knote - ứng dụng bán hàng tích hợp lên đơn và đọc loa đến từ KiotViet - là một trong những giải pháp giúp người bán hàng lâu năm tăng tốc trong nền kinh tế số.

Từ ngại làm quen với công nghệ, mặc định rằng ứng dụng là dành cho người trẻ, tuổi này học sử dụng làm sao, sau thời gian làm quen, đến nay nhiều chủ hộ kinh doanh như bà Mai, bà Lý đều thông thạo sử dụng Knote.

Ứng dụng giúp lên đơn dễ dàng bằng nhiều cách: vừa chọn được mặt hàng đã được hệ thống lưu sẵn, vừa bấm như ghi chép vào “sổ tay” điện thoại, vừa lên đơn bằng giọng nói. Sau đó tự động tính tiền, không cần bấm máy tính.

Khi gặp khách qua mua na Thái, bà Mai đọc to: “2 cân na Thái, 100.000 đồng/1 cân”, ứng dụng tự tạo đơn cùng mã QR để khách quét mã.

Khi khách chuyển khoản thành công, điện thoại của bà lập tức phát ra giọng thông báo: “Bạn nhận được 50.000 đồng".

Đây là tính năng loa báo giao dịch thành công của Knote, giúp biến chiếc điện thoại thành loa thông báo giao dịch ngay tức thì. Vậy là bà Mai yên tâm tiền về tài khoản, không lo nhầm lẫn, không cần tra ứng dụng ngân hàng như trước đây nữa.

“Giờ tôi bán hàng đỡ vất vả. Điện thoại vừa tính tiền, vừa đọc loa có tiền về. Tôi khỏi cần nhớ đơn, khỏi lo bị lừa tiền chuyển khoản”, bà Mai cho hay.

Bà Mai vui mừng vì công việc bán hàng trở nên thuận lợi khi có công nghệ trợ giúp (Ảnh: Knote).

Từ ngày dùng Knote, việc bún riêu của bà Lý cũng “bán mượt, thu êm” nhờ công nghệ giúp sức. Chỉ một ứng dụng mà giải quyết được nhiều vấn đề từ lên đơn hàng, thanh toán minh bạch, an toàn. Cuối ngày, bà có thể kiểm tra lại số đơn đã bán, thu được bao nhiêu - tất cả được lưu ứng dụng.

Đơn hàng “bún riêu” được tạo bằng AI (Ảnh: Knote).

Trong thời đại 4.0, công nghệ không chỉ là đặc quyền dành riêng cho người trẻ linh hoạt, nhạy bén. Gánh hàng của bà Mai, bà Lý đang thay đổi nhờ công nghệ, những công cụ như Knote đủ thân thiện, thiết thực và đơn giản để họ sử dụng mỗi ngày.

Với tính năng lên đơn - tính tiền thuận tiện, Knote chính là “trợ lý” bán hàng giúp những hộ kinh doanh nhỏ lẻ lâu năm dễ dàng tận dụng công nghệ hiện đại nhất để làm chủ công việc, kinh doanh bứt phá trong thời đại mới.