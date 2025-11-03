Hộ dân được hỗ trợ đến 2 triệu đồng khi lắp điện mặt trời mái nhà?

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Dự kiến thời gian áp dụng đến hết năm 2030.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định. Căn cứ ý kiến thẩm định, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Đáng chú ý, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không lắp kèm pin lưu trữ điện.

Cụ thể, hỗ trợ tiền lắp đặt là 500.000 đồng đối với hệ thống có tổng công suất 1-3kWp; hỗ trợ 1 triệu đồng đối với hệ thống có tổng công suất lớn hơn 3kWp.

Trường hợp có lắp đặt kèm pin lưu trữ điện thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, với điều kiện tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt phải đạt từ 2kWh trở lên. Các hộ nhận hỗ trợ phải cam kết sử dụng hệ thống tối thiểu 3 năm.

Trước đó, trong dự thảo lần 3, Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tới 1-1,5 triệu đồng nếu không lắp kèm pin lưu trữ điện; trường hợp có lắp đặt kèm pin lưu trữ điện thì được hỗ trợ thêm 1-1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt).

Công nhân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Lâm Đồng (Ảnh: Dương Phong)

Với số lượng khoảng 28 triệu hộ dân, để đạt được mục tiêu 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ) lắp điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương số tiền hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến khoảng 28.000 tỷ đồng trong thời kỳ 2026-2030. Như vậy, mỗi năm tổng ngân sách nhà nước sẽ phải chi hỗ trợ khoảng 5.600 tỷ đồng (khoảng 165 tỷ đồng/tỉnh/năm).

Về vốn vay, dự thảo mới giữ nguyên đề xuất cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với lãi suất 8,4%/năm và nợ quá hạn tính 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối đa là 3 năm. Mức vốn cho vay tối đa là 40 triệu đồng.

Cụ thể, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng được vay tối đa 20 triệu đồng, tương đương 4 triệu đồng/kWp, áp dụng cho hệ thống đến 5kWp. Nếu lắp thêm pin lưu trữ điện, mức vay tối đa cũng là 20 triệu đồng, tương đương 2 triệu đồng/kWh, cho công suất đến 10kWh.

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà cũng dự kiến được hỗ trợ kỹ thuật khi có đề nghị. Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị điện lực địa phương phải hướng dẫn lắp đặt, đấu nối an toàn. UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn về thiết kế, an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy phù hợp với nhà ở của hộ dân.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu ban hành kèm Quyết định), giấy ủy quyền trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu nhà ở.

Hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã nơi hộ gia đình lắp đặt hệ thống, bằng một trong 3 hình thức là trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Mỗi hộ nộp một bộ hồ sơ.