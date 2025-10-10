Người dân lắp điện mặt trời mái nhà sắp được hỗ trợ đến 3 triệu đồng/hộ

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện. Dự kiến thời gian áp dụng đến hết năm 2030.

Ở dự thảo này, Bộ đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng 1-1,5 triệu đồng nếu không lắp kèm pin lưu trữ điện; trường hợp có lắp đặt kèm pin lưu trữ điện thì được hỗ trợ thêm 1-1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt). Các hộ nhận hỗ trợ phải cam kết sử dụng hệ thống tối thiểu 3 năm.

Cơ quan soạn thảo tính toán mức hỗ trợ dựa trên chi phí lắp đặt (khoảng 12-15 triệu đồng/kWp, gồm thiết bị lưu trữ) và nhu cầu điện bình quân của hộ gia đình. Mục tiêu là đến năm 2030, 50% hộ dân (khoảng 14 triệu hộ) lắp điện mặt trời tự dùng, với tổng kinh phí hỗ trợ ước khoảng 42.000 tỷ đồng, tương đương 250 tỷ đồng mỗi tỉnh/năm.

Về vốn vay, thay vì hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại như phương án trước, dự thảo mới đề xuất cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với lãi suất 8,4%/năm và nợ quá hạn tính 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối đa là 3 năm.

Công nhân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Lâm Đồng (Ảnh: Dương Phong)

Cụ thể, hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng được vay tối đa 20 triệu đồng, tương đương 4 triệu đồng/kWp, áp dụng cho hệ thống đến 5kWp. Nếu lắp thêm pin lưu trữ điện, mức vay tối đa cũng là 20 triệu đồng, tương đương 2 triệu đồng/kWh, cho công suất đến 10kWh.

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà cũng dự kiến được hỗ trợ kỹ thuật khi có đề nghị. Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị điện lực địa phương phải hướng dẫn lắp đặt, đấu nối an toàn. UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn về thiết kế, an toàn công trình và phòng cháy chữa cháy phù hợp với nhà ở của hộ dân.

Các hộ gia đình muốn được hỗ trợ phải có công suất định mức của các tấm quang điện phải đạt từ 1kWp trở lên, riêng hệ thống lưu trữ điện phải đạt từ 2kWh trở lên.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền lắp đặt điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu ban hành kèm Quyết định), bản sao thông báo hoặc giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời tự sản, tự tiêu theo Nghị định 58/2025 và giấy ủy quyền trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu nhà ở.

Hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã nơi hộ gia đình lắp đặt hệ thống, bằng một trong 3 hình thức: Trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Mỗi hộ nộp 1 bộ hồ sơ.