Heineken đóng nhà máy tại Singapore, dồn lực sản xuất sang Việt Nam

Singapore - "quê hương" của dòng bia Tiger lừng danh - sắp không còn là nơi trực tiếp ủ men những mẻ bia khổng lồ. Thay vào đó, Việt Nam và Malaysia chính thức được Heineken chọn làm cứ điểm sản xuất mới để cung ứng cho toàn khu vực.

Quyết định táo bạo này vừa được gã khổng lồ ngành bia công bố, tạo nên một sự chú ý lớn trong giới kinh doanh tài chính châu Á.

Heineken sẽ thu hẹp hoạt động sản xuất bia quy mô lớn tại Singapore vào năm 2027, đồng thời chuyển sản lượng sang các nhà máy tại Malaysia và Việt Nam (Ảnh: Strait Times).

Cuộc đại phẫu chuỗi cung ứng: Chuyển giao quyền lực sản xuất

Theo các hãng tin lớn như Bloomberg và Reuters, Asia Pacific Breweries Singapore (APBS) - công ty con do Heineken sở hữu 100% - sẽ chính thức chấm dứt hoạt động sản xuất bia quy mô lớn tại đảo quốc sư tử. Quá trình thu hẹp này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2027.

Đáng chú ý, toàn bộ sản lượng khổng lồ từ nhà máy Tuas (Singapore) sẽ được dời sang các cơ sở lân cận, trong đó Việt Nam và Malaysia đóng vai trò chủ lực. Bước đi trọng tâm này nằm trong chiến lược lớn nhằm xây dựng mạng lưới cung ứng linh hoạt và tích hợp hơn cho toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thay vì tự ủ bia, Singapore sẽ chuyển sang mô hình nhập khẩu 100% từ các nước láng giềng. Thực tế, bia nhập khẩu hiện đã chiếm khoảng một nửa thị trường Singapore, với nguồn cung chính đến từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc. Đại diện hãng khẳng định, sự thay đổi này sẽ không làm ảnh hưởng đến giá bán lẻ bia tại thị trường nội địa.

Việc chuyển đổi sang mô hình cung ứng dựa trên nhập khẩu được Heineken đánh giá là bước đi tất yếu. Thay vì dồn lực sản xuất tại một nơi có chi phí đắt đỏ, việc phân bổ lại sản lượng sang các quốc gia có lợi thế về quy mô và chi phí như Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

Quyết định này mở ra cơ hội vàng cho các nhà máy tại Việt Nam và Malaysia. Theo thông báo từ Heineken Malaysia, việc đón nhận thêm sản lượng sẽ giúp gia tăng đáng kể dư địa xuất khẩu, vốn hiện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng doanh thu của họ. Với Việt Nam, đây là bước tiến củng cố vững chắc vị thế cứ điểm sản xuất hàng đầu khu vực.

Áp lực toàn cầu và bài toán tối ưu hóa chi phí

Đằng sau quyết định dời đô sản xuất là một bài toán tài chính đầy thách thức. Theo Bloomberg, ngành bia toàn cầu đang phải đối mặt với sự sụt giảm nhu cầu rõ rệt. Người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu và xu hướng tiết giảm đồ uống có cồn đang lên ngôi ở nhiều quốc gia.

Sự sụt giảm 2,4% sản lượng toàn cầu của Heineken trong năm 2025 là một con số biết nói, phản ánh rõ nét sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng, đặc biệt là sự chững lại tại thị trường châu Âu. Không chỉ Heineken, các đối thủ sừng sỏ khác như Carlsberg hay Anheuser-Busch InBev cũng liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về sự suy yếu của thị trường.

Để đối phó với cơn gió ngược này, hãng buộc phải siết chặt chi phí và tối ưu hóa công suất hiện có. Hãng bia lớn thứ 2 thế giới đang triển khai kế hoạch cắt giảm tới 6.000 việc làm trên toàn cầu, tương đương khoảng 7% tổng lực lượng lao động trong vòng hai năm tới.

Riêng tại nhà máy Tuas ở Singapore, cuộc tái cấu trúc này sẽ khiến khoảng 130 vị trí việc làm bị ảnh hưởng. APBS cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các công đoàn và cơ quan chức năng để hỗ trợ người lao động. Các gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp thôi việc theo thâm niên, đào tạo lại kỹ năng và giới thiệu việc làm mới.

Theo Heineken Malaysia, quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra dần dần. Do đó, hãng không dự kiến sự việc sẽ gây ra tác động tài chính đáng kể đến kết quả kinh doanh chung của toàn tập đoàn trong năm 2026.

Tương lai của "quê hương" bia Tiger sẽ ra sao?

Dù không còn là công xưởng sản xuất khổng lồ, Singapore vẫn giữ vị thế không thể thay thế trong đế chế Heineken. Theo Channel News Asia và Straits Times, quốc gia này vẫn sẽ là "quê hương toàn cầu" của bia Tiger - thương hiệu mang tính biểu tượng được khai sinh tại đây từ năm 1932.

Thực tế, bia Tiger là "con gà đẻ trứng vàng" khi đã tăng gấp đôi sản lượng tiêu thụ trong 15 năm qua. Hiện tại, hơn 95% doanh số của dòng bia này đến từ hơn 60 thị trường quốc tế. Heineken đã chi tới 7,9 tỷ USD vào năm 2012 để thâu tóm toàn bộ cổ phần thương hiệu này từ Fraser and Neave.

Nhà máy Tuas hiện tại sẽ không bị bỏ hoang mà được tái phát triển thành một trung tâm logistics khu vực hiện đại. Nơi đây sẽ tập trung vào các hoạt động thương mại, dịch vụ khách hàng xuất khẩu và đặc biệt là tích hợp một nhà máy bia thử nghiệm chuyên phục vụ công tác nghiên cứu, đổi mới sản phẩm.

Nhà máy của APBS tại Tuas sẽ được tái phát triển thành trung tâm logistics và đổi mới khu vực, bao gồm cả cơ sở nấu bia thử nghiệm (Ảnh: APBS).

Heineken cũng đang đặt cược lớn vào công nghệ khi quyết định mở rộng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) toàn cầu tại Singapore. Động thái này nhằm nâng cao năng suất và hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho toàn bộ hệ thống của tập đoàn trên toàn thế giới.

Ông Kenneth Choo, Tổng giám đốc Heineken khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh đây là một quyết định mang tính cấu trúc dài hạn. Sự chuyển dịch từ sản xuất thuần túy sang các lĩnh vực như GenAI, xây dựng thương hiệu toàn cầu sẽ giúp Singapore giữ vững vị thế "đầu não" chiến lược, tạo ra những công việc có giá trị gia tăng cao hơn.

Tại Việt Nam, Heineken hiện đang là một thế lực lớn mạnh với 5 nhà máy quy mô, tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị và đóng góp khoảng 0,5% GDP quốc gia.

Việc được chọn làm cứ điểm sản xuất thay thế Singapore không chỉ khẳng định năng lực vận hành vượt trội của Heineken Việt Nam mà còn hứa hẹn mang lại nguồn thu xuất khẩu lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung trong giai đoạn tới.