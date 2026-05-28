Hệ sinh thái của Elon Musk trước kỷ nguyên nghìn tỷ USD nhờ IPO SpaceX

Sự kiện SpaceX công bố hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bên cạnh các số liệu kinh doanh, hồ sơ này lần đầu hé lộ chi tiết tỷ lệ sở hữu của Elon Musk, qua đó xác nhận vị thế "nghìn tỷ phú" (trillionaire) đầu tiên trên thế giới.

Theo các tài liệu được công bố, Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 6,4 tỷ cổ phiếu tại SpaceX. Phép tính đơn giản từ các chuyên gia tài chính cho thấy, riêng lượng cổ phần tại SpaceX của Musk đã có giá trị lên tới 830 tỷ USD. Khi cộng thêm khoảng 290 tỷ USD giá trị cổ phiếu Tesla (bao gồm cả các quyền chọn từ gói thưởng năm 2018), tổng tài sản của ông sẽ chính thức chạm ngưỡng 1.100 tỷ USD.

Trước sự kiện lịch sử này, Elon Musk hiện đang là tỷ phú giàu nhất hành tinh với tổng tài sản 827,7 tỷ USD (theo Forbes). Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 500 tỷ USD.

Về hệ sinh thái, ông sở hữu ít nhất 7 công ty. Đầu tiên là SpaceX, công ty được thành lập vào năm 2002. Đây là công ty chuyên thiết kế, chế tạo và phóng các phương tiện hàng không vũ trụ tiên tiến.

Năm ngoái, SpaceX thực hiện hơn 80% tổng số vụ phóng tên lửa trên toàn cầu và hiện có hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho doanh nghiệp và quân đội, theo Business Insider.

SpaceX hiện là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới với định giá hơn 100 tỷ USD. Công ty này vừa mở đơn vị thành viên là Starlink Services Việt Nam, đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề chính là hoạt động viễn thông vệ tinh.

Đơn vị thứ hai cũng được giới đầu tư toàn cầu quan tâm là hãng xe điện Tesla, thương hiệu gây chú ý toàn cầu. Đây là công ty chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, kinh doanh và cho thuê các phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện hiệu suất cao; song song phát triển các hệ thống sản xuất, lưu trữ năng lượng và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Ông bắt đầu đầu tư vào doanh nghiệp này từ năm 2004, trở thành CEO từ năm 2008. Hiện, giá trị vốn hóa thị trường của Tesla rơi vào khoảng 1.600 tỷ USD. Trong đó, Elon Musk sở hữu khoảng 12% cổ phần, song song nắm giữ các quyền chọn cho phép mua thêm khoảng 8% cổ phần.

Về kinh doanh, quý I năm nay, Tesla ghi nhận doanh thu đạt 22,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp đạt 4,72 tỷ USD, tăng mạnh 50% so với quý I/2025. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông (theo chuẩn GAAP) tăng 17%, đạt 477 triệu USD.

Trong cuộc cách mạng mới về công nghệ lõi, ngày 12/7/2023, Elon Musk công bố thành lập công ty trí tuệ nhân tạo xAI với mục tiêu "hiểu bản chất thực sự của vũ trụ". Đáng chú ý, xAI đề mục tiêu cạnh tranh với các công ty đứng sau những chatbot như ChatGPT.

Tháng 2 vừa qua, SpaceX chính thức mua lại xAI nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới tích hợp theo chiều dọc tập trung vào điện toán không gian. Theo CNBC, đây là thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử với mức định giá lên đến 1.250 tỷ USD.

Trong quá khứ, Elon Musk cũng từng gây chú ý với thương vụ mua lại Twitter vào năm 2022. Đến tháng 7/2023, Twitter được đổi tên thành X. Năm 2025, ông sáp nhập Twitter với xAI trong một thương vụ định giá công ty hợp nhất ở mức 113 tỷ USD (sau khi trừ nợ).

Ngoài ra, hệ sinh thái của vị tỷ phú 54 tuổi còn có công ty đào hầm The Boring Company và công ty công nghệ cấy ghép não Neuralink. Hai startup này đã huy động được tổng cộng khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân…