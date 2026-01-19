Hé lộ về “đế chế” thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

Như Dân trí đã đưa tin ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Medistar Việt Nam được thành lập tháng 6/2011, trụ sở tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội; ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm chức năng.

Doanh nghiệp do ông Đoàn Trung Đức (SN 1980) làm Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 6 tỷ đồng, trong đó ông Đức góp 4,2 tỷ đồng (70%), bà Nguyễn Thị Hồng góp 1,8 tỷ đồng (30%).

Nhà máy sản xuất của Medistar Việt Nam (Ảnh: Medistar).

Doanh nghiệp nhiều lần tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 14,2 tỷ đồng vào tháng 11/2014, sau đó tăng lên 32 tỷ đồng và tháng 7/2016 lên 50 tỷ đồng, đến tháng 12/2018, vốn điều lệ tăng lên 80 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không thay đổi.

Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp này tự giới thiệu là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn công thức, sản xuất thực phẩm chức năng có hai nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22000 và GMP do Bộ Y tế cấp.

Với 2 nhà máy hiện đại có diện tích lên tới hơn 1ha sản xuất viên nang mềm, viên nang cứng, siro, cốm, đội ngũ nhân sự trình độ cao (15% thạc sĩ ngành dược, 50% dược sĩ, cao đẳng dược, 35% dược sĩ trung cấp), hệ thống kiểm nghiệm chất lượng "đáp ứng được mọi đơn hàng và yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước".

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, ngày 5/1, lực lượng chức năng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức khám xét đồng loạt 5 địa điểm tại Hà Nội, phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại nhà máy của Medistar Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội).

Các sản phẩm giả chủ yếu là collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2012 đến 2025, đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và làm thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng do để ngoài sổ sách kế toán.