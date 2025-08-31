HDBank ký khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với JICA, FinDev Canada và SMBC

Khoản vay gồm 3 cấu phần với kì hạn 3 năm và 5 năm, không chỉ giúp tăng cường nguồn lực tài chính cho HDBank , mà còn thể hiện cam kết của ngân hàng đối với các mục tiêu phát triển bền vững và các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Nguồn vốn này sẽ được HDBank phân bổ cho các lĩnh vực có tác động tích cực đến cộng đồng và nền kinh tế, bao gồm: tài trợ các dự án xanh, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như các nhóm khách hàng thu nhập thấp thông qua các chương trình tín dụng nhà ở xã hội.

Ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc HDBank - đại diện HDBank thực hiện ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với JICA, FinDev Canada và SMBC.

Đây là một trong những khoản đồng tài trợ đầu tiên mà FinDev Canada thực hiện cùng JICA và SMBC, đồng thời là một trong những khoản vay đầu tiên của tổ chức này dành cho khu vực tư nhân tại Việt Nam. Không chỉ mang tính tiên phong, đây còn là một trong những khoản vay hợp vốn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà các định chế tài chính quốc tế dành cho một ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Sự đồng hành của các đối tác hàng đầu như JICA, SMBC và FinDev Canada là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế đối với năng lực, định hướng chiến lược và triết lý phát triển bền vững mà HDBank kiên định theo đuổi.