Sự kiện diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 2/10 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, vinh danh những tổ chức tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Giải thưởng "Ngân hàng Xanh của năm" thuộc hạng mục Innovative Choice Awards, phản ánh chiến lược phát triển bền vững của HDBank với các sáng kiến liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

HDBank đã tiên phong tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, triển khai các sản phẩm tín dụng xanh và ứng dụng giải pháp công nghệ giảm thiểu tác động môi trường, đặc biệt là giảm thải carbon.

Đại diện ban tổ chức cho biết HDBank đáp ứng tốt các tiêu chí của giải thưởng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngân hàng trong việc cổ vũ những giá trị đổi mới sáng tạo. Để đánh giá giải thưởng, NIC đã phối hợp cùng VCCorp và nhận sự tư vấn từ các chuyên gia PwC Việt Nam.

HDBank được vinh danh "Ngân hàng Xanh của năm" tại Better Choice Awards 2024.

Cũng trong chuỗi sự kiện này, HDBank khai trương Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Galaxy Innovation Hub miền Bắc tại NIC, sau khi thành lập trung tâm đầu tiên tại TPHCM vào tháng 11/2023. Galaxy Innovation Hub đóng vai trò cầu nối quan trọng, kết nối doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và chuyên gia để thúc đẩy hợp tác, cung cấp các giải pháp tài chính, hạ tầng công nghệ và các chương trình đào tạo. Trung tâm này hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và startup, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ngay sau khi nhận giấy phép đầu tư tại Khu Công nghệ cao TPHCM, HDBank đã phối hợp cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm trị giá 150 tỷ đồng và Quỹ Hỗ trợ phát triển công nghệ cao trị giá 100 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các công ty công nghệ và startup. Hai quỹ này cũng được mở rộng hoạt động tại miền Bắc, đồng hành cùng Galaxy Innovation Hub.

Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank, chia sẻ: "Tài chính xanh không chỉ là xu thế mà còn là cam kết của HDBank trong việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo và cải thiện chất lượng môi trường sống. Đây là một phần trong chiến lược ESG của chúng tôi, tích hợp hiệu quả với hoạt động kinh doanh nhằm mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan và cộng đồng".

Đại diện lãnh đạo HDBank nhận giải thưởng.

Trong nhiều năm qua, HDBank hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như ADB, WB, IFC, Proparco, DEG... ADB và Proparco cũng đã nâng mạnh hạn mức tín dụng cho HDBank lên hàng trăm triệu USD.

Trước đó, HDBank nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, như Ngân hàng Xanh của ADB (2019), Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững từ The Asset (2022) và gần đây nhất là Tổ chức Tài chính Xanh tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng vào tháng 8/2024.

Giải thưởng "Ngân hàng Xanh của năm" lần này tiếp tục là sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín cho những nỗ lực không ngừng và hiệu quả của HDBank trong việc thúc đẩy tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.