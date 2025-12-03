Hảo Hảo và hành trình 25 năm gắn bó cùng tiểu thương

Hảo Hảo và hành trình đồng hành bền bỉ, cùng nhau phát triển

Từ những ngày đầu ra mắt, Hảo Hảo chinh phục người tiêu dùng bằng hương vị đặc trưng, trở thành cái tên thân thuộc trong mỗi gian bếp Việt Nam.

Song song đó, thương hiệu xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các bên phân phối, trở thành “người bạn” đồng hành bền bỉ của hàng chục nghìn tiểu thương, đại lý và nhà bán lẻ trên khắp cả nước.

Trong hơn hai thập kỷ, Hảo Hảo duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà bán sỉ, bán lẻ trên cả nước thông qua các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, trưng bày, bán hàng và truyền thông tại điểm bán.

Thương hiệu Hảo Hảo trở thành một trong những sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, với mạng lưới phân phối rộng khắp nhờ sự đồng hành lâu dài của các đối tác.

Tinh thần “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự”

Trên hành trình mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Hảo Hảo mang đến nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, chính sách ưu đãi và các hoạt động thi đua ghi nhận nỗ lực hợp tác của các điểm bán.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thương hiệu gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam, Hảo Hảo khởi động Chương trình thi đua Trưng bày Hảo Hảo 2025 với chủ đề “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự”. Đây là dịp để thương hiệu tri ân các đối tác, đồng thời tạo sân chơi gắn kết, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng bán lẻ trên khắp Việt Nam.

Cửa hàng dự thi của tiểu thương Phạm Thị Hồng Lan (Quảng Bình).

Bộ tiêu chí chấm điểm Chương trình thi đua Trưng bày Hảo Hảo 2025: “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” được thiết kế để khơi gợi cảm hứng, tập trung vào ba yếu tố chính: sáng tạo trong trưng bày, khả năng thu hút và lan tỏa, tinh thần đồng hành cùng thương hiệu.

Tiểu thương Bùi Hải Đăng (Vĩnh Phúc) sử dụng một phần lớn diện tích cửa hàng để tham gia thi trưng bày.

Hảo Hảo tin rằng chính tình cảm chân thành và niềm tin bền bỉ của các đối tác là yếu tố giúp thương hiệu trở thành món ăn ghi dấu ấn trong trái tim nhiều người Việt Nam.

Hành trình “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” sẽ tiếp tục được viết tiếp - bằng sự đồng hành, tin tưởng và sẻ chia từ hàng chục nghìn người đã, đang và sẽ mãi gắn bó cùng Hảo Hảo.

Các sản phẩm Hảo Hảo được tạo hình đầy sáng tạo bởi tiểu thương Nguyễn Bích Thuận (Cà Mau).