Tập đoàn Bảo Việt đạt Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện 350 công ty niêm yết, các định chế tài chính trên thị trường.

Sau gần 6 tháng bình chọn qua hai vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, vượt qua các vòng thẩm định của ban tổ chức, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 10 quản trị công ty tốt nhất ngành tài chính.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 thực hiện chấm điểm Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp tham gia theo 2 nhóm ngành: tài chính và phi tài chính.

Thông tin từ ban tổ chức, tiêu chí chấm báo cáo năm nay tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 96 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. So với năm 2024, điểm bình quân của các doanh nghiệp có báo cáo lọt vào vòng chung khảo cao hơn.

Việc chấm điểm báo cáo ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập là Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD). Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

Hai Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Hà Nội thẩm định lại kết quả lần cuối trước khi công bố.

Bảo Việt nằm trong Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (Ảnh: Bảo Việt).

Với việc lựa chọn “Khát vọng vươn mình” là thông điệp chủ đạo, Bảo Việt thể hiện tinh thần chủ động định hình và tạo ra những cơ hội mới. Bảo Việt thể hiện sự bền vững của doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, với lịch sử lâu dài 60 năm phát triển.

Báo cáo của Bảo Việt được tích hợp các chuẩn mực quốc tế của IIRC (Ủy ban Báo cáo tích hợp quốc tế), Thẻ điểm quản trị ASEAN, tiêu chuẩn GRI Standards; đồng thời bổ sung các yếu tố ESG trong quản trị, điều hành và các xu hướng mang tính thời sự (COP26, kinh tế số…) có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảo Việt đã gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững, tích hợp ESG, ứng dụng Power BI và Smart PDF để trực quan hóa dữ liệu, được đảm bảo bởi kiểm toán nội bộ với các chỉ tiêu phi tài chính.

Ngoài ra, việc ứng dụng giải pháp công nghệ cũng tạo điều kiện giúp độc giả thuận tiện sử dụng trên máy tính cá nhân và các thiết bị di động.

Tập đoàn Bảo Việt còn được trao tặng kỷ niệm chương vinh danh tập thể có đóng góp cho hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025.

Đại diện Bảo Việt khẳng định, việc được vinh danh tại VLCA không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong hiện tại, mà còn là động lực để Bảo Việt tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống quản trị trong tương lai theo đúng sứ mệnh của doanh nghiệp.

Bảo Việt cam kết tiếp tục phát triển theo 3 định hướng: minh bạch thông tin, quản trị tốt, phát triển bền vững. Với phong cách quản trị hiện đại, doanh nghiệp mong muốn góp phần nâng cao uy tín thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời xây dựng niềm tin dài hạn với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và cộng đồng.