Hành trình di sản 150 năm của SABECO lan tỏa kết nối cộng đồng cả nước

Chiều ngày 5/12, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) chính thức khép lại chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”.

Theo SABECO, đây là hành trình ý nghĩa vượt lên trên một chiến dịch kỷ niệm đơn thuần, hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối cộng đồng, tôn vinh di sản đáng tự hào và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết, kiên cường và lòng nhân ái trên khắp cả nước.

Lan tỏa di sản, gắn kết cộng đồng từ Nam ra Bắc

Sau gần 3 tháng triển khai, chiến dịch đã đi qua hơn 2.200km từ Nam ra Bắc, kết nối hơn 16.000 người dân ở các địa phương thông qua hoạt động tương tác cộng đồng và các sáng kiến ý nghĩa được triển khai tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, góp phần tôn vinh các giá trị mà SABECO theo đuổi trên hành trình 150 năm phát triển cùng đất nước.

Chuỗi hoạt động “Hành trình di sản” với chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đi qua 9 địa điểm từ Nam ra Bắc đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, với nhiều hoạt động tôn vinh di sản và gắn kết cộng đồng ý nghĩa.

Hơn 4.200 người dân đã có cơ hội tìm hiểu về hoạt động phân loại và tái chế rác thải qua mô hình xử lý lon chai tự động.

Cùng với đó, chuỗi sự kiện “Đêm di sản” cũng góp phần lan tỏa niềm tự hào và gắn kết cộng đồng, với hơn 6.000 người dân tại 3 tỉnh thành đã cùng nhau tôn vinh di sản và nét đẹp văn hóa địa phương tại các đêm nhạc sôi động.

Ba thương hiệu bia biểu tượng của SABECO gồm Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt cũng hiện diện xuyên suốt hành trình này, đại diện cho di sản đáng tự hào của SABECO.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ sự kiện mang 2 ý nghĩa quan trọng. Đây là dấu mốc khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm của SABECO và cùng tôn vinh 15 cá nhân tiêu biểu của Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”.

Cả hai ý nghĩa này đều phản ánh một tinh thần chung chúng ta cùng nhau vươn cao và không ngừng hướng về những điều tốt đẹp hơn cho đất nước.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: SABECO).

Ông Lester Tan cho biết trong 3 tháng qua, chuỗi hoạt động “Hành trình di sản” đã đi qua hơn 2.200km từ Nam ra Bắc, kết nối hơn 16.000 người dân trên khắp cả nước. SABECO mang đến cho người dân địa phương những không gian không chỉ để ăn mừng mà còn để thể hiện tinh thần sẻ chia và gắn kết.

"Ở mỗi điểm dừng, chúng tôi cảm nhận rõ sự ấm áp của cộng đồng, niềm tự hào về di sản và niềm vui gắn kết. Các hoạt động kỷ niệm 150 năm không chỉ là sự kiện, mà còn nhắc rằng di sản SABECO được xây dựng từ mối gắn kết và niềm tin với người dân Việt Nam", ông chia sẻ.

Tổng giám đốc SABECO cho biết các hoạt động trong chiến dịch của doanh nghiệp đã khép lại với những thành quả tích cực, không chỉ tôn vinh di sản SABECO mà còn lan tỏa những giá trị tích cực về sự gắn kết, sẻ chia và kiên cường.

“SABECO khẳng định cam kết không ngừng đổi mới để phát triển bền vững, và luôn đồng hành với người dân Việt Nam trên hành trình vươn cao cùng đất nước”, ông khẳng định.

Cùng với tinh thần đó, tại sự kiện, SABECO và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Trước đó, SABECO cũng đã hỗ trợ 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống sau thiên tai bão lũ.

Vinh danh 15 gương mặt xuất sắc truyền cảm hứng

Nổi bật trong khuôn khổ các hoạt động của hành trình “150 năm di sản vươn cao” là giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” do SABECO phối hợp cùng báo Đại Đoàn Kết thực hiện, với sự đồng hành chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là điểm nhấn tiêu biểu thể hiện tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên không ngừng mà SABECO theo đuổi.

Với chủ đề “Con người Việt Nam - Người truyền lửa cho sự tiến bộ của đất nước”, giải thưởng lựa chọn 150 gương mặt truyền cảm hứng đến từ các địa phương khác nhau, lĩnh vực, vùng miền khác nhau.

Từ 150 gương mặt truyền cảm hứng, Hội đồng thẩm định chọn ra 15 gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh cấp quốc gia trong buổi lễ hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết trong suốt quá trình triển khai giải thưởng ‘Vinh danh Người truyền lửa’, ban tổ chức đã được chứng kiến nhiều câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước.

Bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: SABECO).

“Mỗi nhân vật được vinh danh đều thể hiện đúng tinh thần dân tộc của người Việt Nam - kiên cường, nhân ái, và luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng. Giải thưởng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho những tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng”, bà Nga nói.

Bà Nga tin tưởng những câu chuyện của các nhân vật được vinh danh sẽ khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng bày tỏ trân trọng sự đồng hành của SABECO trong hành trình này và hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác cùng doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác trong tương lai

Top 15 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh trong 6 lĩnh vực chính đến từ nhiều tỉnh thành Ninh Bình, Hà Tĩnh, Huế, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau…

Đây là những gương mặt đã lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và Hội đồng thẩm định trong suốt hành trình vừa qua.

15 cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” (Ảnh: SABECO).

Ông Lester Tan chia sẻ top 15 cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng họ cùng chia sẻ một tinh thần chung đó là luôn nỗ lực không ngừng để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng và tạo ra những tác động tích cực.

“Chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” khép lại không chỉ đánh dấu điểm cuối của một hành trình đầy ý nghĩa, mà còn mở ra một chương mới trong chặng đường phát triển của SABECO.

Một chương mới với tinh thần gắn kết, sẻ chia và kiên cường tiếp tục được lan tỏa. Chúng ta sẽ vươn cao nhất khi chúng ta vươn cao cùng nhau.

Bước sang chặng đường mới, SABECO tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng tầm chất lượng và kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục đồng hành cùng người dân Việt Nam trên hành trình vươn cao và vươn xa hơn nữa”, Tổng giám đốc SABECO cho hay.