Hãng taxi điện của tỷ phú Vượng bất ngờ tăng vốn lên 18.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 20/12/2024, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - chủ sở hữu hãng gọi xe công nghệ Xanh SM đã tăng vốn điều lệ từ gần 12.732 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, tương đương hơn 700 triệu USD.

Hãng taxi điện này được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Vượng nắm giữ 95% tỷ lệ cổ phần. Như vậy, sau gần 2 năm thành lập, chủ sở hữu Xanh SM đã trải qua 6 lần tăng vốn điều lệ và số vốn cũng tăng lên gấp 6 lần.

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Vingroup công bố sẽ góp thêm vốn vào GSM với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 5% vốn điều lệ GSM tại từng thời điểm góp vốn. So với Grab và Be, Xanh SM với sự hậu thuẫn của Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã dần bỏ xa các đối thủ về quy mô vốn.

Cụ thể, vốn điều lệ của Công ty TNHH Grab, doanh nghiệp vận hành Grab tại Việt Nam hiện chỉ đạt 20 tỷ đồng, trong đó Grab Inc sở hữu 49% (9,8 tỷ đồng) và bà Lý Thị Bích Huyền nắm giữ 51% (10,2 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn điều lệ của đối thủ đến từ trong nước là Công ty cổ phần Be Group, chủ sở hữu hãng gọi xe Be hiện cũng chỉ đạt 1.108 tỷ đồng.

Trong gần 2 năm qua, hãng gọi xe công nghệ Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có những bước phát triển "thần tốc", thị phần của Xanh SM đã chiếm 32% chỉ còn thua Grab (64%), theo báo cáo "The Connected Consumer quý I/2024" của Decision Lab, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại TPHCM.

Sự xuất hiện của Xanh SM trong năm 2023 được Mordor Intelligence - hãng nghiên cứu thị trường đến từ Ấn Độ ví như hiện tượng "TikTok Shop trong lĩnh vực gọi xe", làm thay đổi thứ hạng, thị phần vốn được thiết lập trong nhiều năm tại Việt Nam.

Cuối năm 2024, Xanh SM đã chính thức khai trương dịch vụ taxi điện tại thị trường Indonesia. Đây là thị trường thứ ba của Xanh SM sau Việt Nam và Lào. Xanh SM hiện sở hữu đội xe 80.000 chiếc, gồm cả ô tô điện, xe máy điện và xe của đối tác tại Việt Nam.

Hiện nay, thị trường gọi xe Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa ba "ông lớn" là Grab, Be và Xanh SM. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe công nghệ đạt khoảng 880 triệu USD trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 2,16 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,5% trong giai đoạn 2024-2029.