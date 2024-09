Hoành tráng ở Việt Nam, Grab vẫn báo lỗ hơn 180 triệu USD nửa đầu năm

Hãng gọi xe công nghệ Grab Holdings vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với khoản lỗ sau thuế 68 triệu USD, có cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 148 triệu USD của cùng kỳ năm 2023. Trong quý I, công ty này cũng ghi nhận lỗ ròng 115 triệu USD.

Trong quý vừa qua, Grab ghi nhận doanh thu đạt 664 triệu USD, tăng 17% so với quý II/2023 nhờ tăng trưởng doanh thu trên tất cả phân khúc. Trong đó, thu từ dịch vụ giao hàng đạt 356 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng về tổng giá trị hàng hóa (GMV) từ hoạt động giao đồ ăn.

EBITDA điều chỉnh (lợi nhuận trước thuế, phí, lãi vay và khấu hao) của tập đoàn đã đảo ngược thành dương 64 triệu USD, trong khi cùng kỳ âm 17 triệu USD. Theo Grab, động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng GMV và doanh thu, đồng thời cải thiện lợi nhuận trên cơ sở EBITDA điều chỉnh theo phân khúc, giảm chi phí doanh nghiệp khu vực.

Sau nửa năm, "gã khổng lồ" đặt xe công nghệ Đông Nam Á này ghi nhận doanh thu đạt 1,3 tỷ USD (tương đương hơn 32.000 tỷ đồng), tăng 20% so với nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đã thu hẹp từ âm 397 triệu USD xuống còn âm 184 triệu USD (tương đương hơn 4.500 tỷ đồng).

Khoản lỗ ròng quý II của Grab thu hẹp xuống còn 68 triệu USD (Ảnh: Bloomberg).

Tại Việt Nam, theo báo cáo tình hình sử dụng ứng dụng gọi xe công nghệ do Công ty nghiên cứu Q&Me công bố hồi tháng 6, Grab là thương hiệu dẫn đầu với 42% người dùng lựa chọn. Be đứng thứ 2 với 32%, tiếp theo là Xanh SM và Gojek với lần lượt 19% và 7%.

Grab Việt Nam vẫn hoạt động mạnh ở các mảng dịch vụ vận chuyển, giao hàng và giao đồ ăn, đi chợ hộ. Tuy nhiên, thị phần của ông lớn này ngày càng bị thu hẹp bởi các đối thủ trong nước là Xanh SM và Be.

Cụ thể, theo báo cáo "The Connected Consumer quý I/2024" của Decision Lab, đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam, Grab vẫn dẫn đầu lượng người dùng tại Việt Nam với 64%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã thu hẹp so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng Xanh SM nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2 khi chiếm 32%, Be là 24%.

Theo báo cáo thường niên 2023, "ông lớn" Grab cho biết tại Việt Nam, doanh nghiệp vẫn trong quá trình khiếu nại việc áp dụng các khoản thuế bổ sung, phạt chậm nộp và phạt hành chính của cơ quan thuế. Điều này phát sinh chủ yếu từ việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với một số thu nhập nhất định trong giai đoạn 2017-2019.

Ông Anthony Tan, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Grab Holdings, cho biết công ty đã đạt được quý thứ 10 liên tiếp cải thiện EBITDA dù đầu tư vào các sản phẩm mới và đối mặt với những khó khăn từ tỷ giá.