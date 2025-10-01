Hà Nội tăng cường kiểm tra thị trường Tết Trung thu

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an thành phố Hà Nội dịp cận Tết Trung thu, ngày 25/9, Công an phường Cửa Nam phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, tại khu vực số 36 Phan Bội Châu, tổ công tác phát hiện một xe tải mang BKS: 28K-194.xx có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; toàn bộ số hàng hóa trên có tổng trị giá 17,5 triệu đồng.

Chủ lô hàng được xác định là N.H.T. (sinh năm 1992), trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Người này không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số bánh trên cũng như chứng nhận kiểm định an toàn thực phẩm. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được Công an phường Cửa Nam bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 25/9, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện xe vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung thu nhập lậu tại phường Cửa Nam (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Từ ngày 17/9 đến ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm.

Cụ thể, ngày 24/9, Đội QLTT số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trái cây (hẻm 99/50/310 Nghi Tàm, phường Hồng Hà), phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, phát hiện, tạm giữ 100kg cam tươi nhập lậu từ Australia, trị giá 7 triệu đồng; xử phạt 13,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hồng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm (ngách 54, ngõ 76 An Dương), phát hiện 240 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, trị giá 4,8 triệu đồng; xử phạt 8 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/9, tại cơ sở kinh doanh đồ chơi (77 Bạch Đằng, phường Hồng Hà), lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, đồng thời phát hiện và tạm giữ 100 ô tô đồ chơi trẻ em Die-Cast Metal nhập lậu, trị giá 6,5 triệu đồng; xử phạt 10,5 triệu đồng.

Ngày 18/9, Đội QLTT số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng (137 An Dương, phường Hồng Hà) phát hiện, tạm giữ 114 gói bánh gấu và 156 hộp bánh que Ticky nhập lậu từ Thái Lan, trị giá 8,16 triệu đồng; xử phạt 6 triệu đồng. Cùng ngày, Đội QLTT số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi (32 Lương Văn Can) phát hiện và tạm giữ 120 sản phẩm đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hàng hóa vi phạm 24 triệu đồng; xử phạt 8 triệu đồng…

Cũng trong tuần cao điểm, Đội QLTT số 22 đã kiểm tra Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất nhập khẩu ASEAN ‎(phường Thượng Cát, Hà Nội) phát hiện kinh doanh hàng nhập lậu gồm 450 gói rong biển vụn Tips và 10 gói táo đỏ (1 kg/gói) có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá 8,55 triệu đồng.

Tương tự, ngày 19/9, Đội QLTT số 22 kiểm tra hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền (phố Đăm, phường Tây Tựu, Hà Nội) phát hiện, tạm giữ 180 bánh trung thu nhân thịt ruốc không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp, trị giá 900 nghìn đồng; dự kiến xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Cùng ngày, Đội QLTT số 22 khám đồ vật do ông Mai Bạch Dương tập kết tại vỉa hè trước Trường Cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội (số 9 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn) phát hiện 240kg nội tạng gà không rõ nguồn gốc, trị giá 12 triệu đồng, dự kiến xử phạt hành chính 12 triệu đồng.

Chỉ trong một tuần cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa và tiền phạt gần 133 triệu đồng. Từ các vụ việc cho thấy thủ đoạn buôn bán, vận chuyển bánh kẹo không rõ nguồn gốc ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Theo Chi cục QLTT thành phố Hà Nội, nhằm bảo đảm chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, gia công kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2025, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hàng giả, hàng nhập lậu.

Lực lượng QLTT chú trọng tập trung vào kiểm tra sản phẩm bánh trung thu và nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn các phường, xã: phường Xuân Đỉnh, An Khánh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng có sản xuất, gia công và kinh doanh bánh trung thu.

Các lực lượng kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh thiết bị, đồ dùng học tập, xuất bản phẩm, đồ chơi trẻ em nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn sử dụng.

Các nhóm hàng có nguy cơ cao được khoanh vùng kiểm soát chặt chẽ, gồm: Phụ gia thực phẩm, nhân bánh, vỏ bánh, các loại hương liệu, chất bảo quản; đồ chơi trẻ em nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, chứa chất độc hại.

Song Phương