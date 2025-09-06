Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu

Đây là hoạt động cụ thể hóa các chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Công Thương Hà Nội và các văn bản liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý, phòng chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đánh giá toàn diện công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng và doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật về ATTP; đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025; đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, gia công kinh doanh bánh trung thu.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra lô hàng bánh trung thu (Ảnh: QLTT HN).

Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo ATTP; khắc phục, hạn chế tối đa hậu quả các vụ việc vi phạm liên quan ATTP.

Kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của toàn cộng đồng (đặc biệt chú trọng việc tuân thủ và thực hiện Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn). Tập trung tuyên truyền chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Đánh giá công tác phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu.

Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định pháp luật, nghiêm cấm cán bộ, công chức Quản lý thị trường lợi dụng hoạt động công vụ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Kế hoạch, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, gia công, kinh doanh bánh trung thu và nguyên liệu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Các cơ sở kinh doanh tại làng nghề truyền thống, những nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô hộ gia đình. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng có dịch vụ sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu. Các cơ sở kinh doanh đồ dùng học tập, xuất bản phẩm, đồ chơi trẻ em - mặt hàng phục vụ dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Nhóm hàng có nguy cơ cao được khoanh vùng kiểm soát chặt chẽ, gồm: phụ gia thực phẩm, nhân bánh, vỏ bánh, các loại hương liệu, chất bảo quản; đồ chơi trẻ em nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, chứa chất độc hại.

Kế hoạch nêu rõ, công tác kiểm tra tập trung vào nhiều nội dung then chốt: Giấy tờ pháp lý, gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở thuộc diện cấp phép.

Nguồn gốc xuất xứ: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu, sản phẩm, bao bì, đồ chơi trẻ em, xuất bản phẩm.

Chất lượng sản phẩm: Giám sát công bố tiêu chuẩn, công bố hợp quy, đo lường chất lượng; lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em khi cần thiết.

Niêm yết giá: Đảm bảo quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Điều kiện ATTP: Kiểm tra môi trường sản xuất, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm.

Ngoài ra, lực lượng QLTT còn phối hợp với cơ quan chuyên môn để giám định mẫu, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng phụ gia thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc vượt quá liều lượng cho phép.

