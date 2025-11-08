Hà Nội siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mại

Tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế

Trong tháng 10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thuế TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như xuất nhập khẩu, hoàn thuế và sử dụng hóa đơn.

Các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành có dư địa thu lớn hoặc biểu hiện rủi ro cao về hóa đơn được đưa vào diện giám sát đặc biệt. Cơ quan thuế đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp quản lý hóa đơn điện tử, kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng “hợp thức hóa” hàng nhập lậu, kê khai sai lệch hoặc trốn thuế tinh vi.

Song song với đó, lực lượng thanh tra, kiểm tra thường xuyên rà soát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với những mặt hàng trọng điểm, qua đó nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Công chức Thuế TP Hà Nội hướng dẫn người dân nộp thuế online (Ảnh: Thuế TP Hà Nội).

Không chỉ dừng lại ở phạm vi quản lý nội bộ, Thuế Hà Nội còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chia sẻ, xác minh và xử lý vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan thuế đã kịp thời cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Nhờ các biện pháp đồng bộ, trong tháng 10, cơ quan Thuế thành phố đã kiểm tra và xử lý 1.969 vụ vi phạm, ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 83 tỷ 242 triệu đồng, đồng thời truy thu và thu hồi thuế hơn 292 tỷ 967 triệu đồng.

Những kết quả này không chỉ góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Thuế Hà Nội trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và bền vững.

Chuẩn bị cao điểm kiểm soát trước Tết Nguyên đán 2026

Để chủ động ứng phó với giai đoạn mua sắm cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát động chiến dịch kiểm tra chuyên sâu trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là chống thất thu thuế, ngăn chặn gian lận hóa đơn, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách từ các ngành nghề có rủi ro cao và dư địa thu lớn.

Theo chỉ đạo, chiến dịch tập trung vào hai trọng điểm chính:

Quản lý thương mại điện tử và nền tảng số: Cục Thuế siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến của các tổ chức, cá nhân trên nền tảng số. Các giao dịch lớn, chưa kê khai hoặc khai sai sẽ được truy vết, đảm bảo nguồn thu từ nền kinh tế số không bị thất thoát.

Ngăn chặn gian lận hóa đơn: Các biện pháp kiểm soát hóa đơn được triển khai mạnh mẽ nhằm chặn đứng tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, gian lận thuế hoặc kê khai không đúng thực tế. Những doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, hoàn thuế tiếp tục nằm trong diện giám sát đặc biệt.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và chi cục thuế quận, huyện tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng, nhằm nắm chắc diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, kịp thời phát hiện các hành vi thao túng giá, trốn thuế hoặc gian lận thương mại.

Đặc biệt, công tác quản lý thuế dịp Tết Nguyên đán tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và có sức mua tăng mạnh như: thực phẩm, rượu - bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử và thời trang cao cấp. Ngành thuế sẽ theo dõi sát biến động giá cả để kịp thời phát hiện trường hợp kê khai không phản ánh đúng thực tế giao dịch.

Trong thời gian tới, Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, nhằm nhận diện sớm rủi ro thuế và chủ động phòng ngừa vi phạm.

Đồng thời, Thuế Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt với lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan để trao đổi thông tin, điều tra và xử lý nhanh các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế. Những trường hợp vận chuyển hàng không có hóa đơn, quay vòng hóa đơn, hoàn thuế sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Những kết quả nổi bật thời gian qua cho thấy nỗ lực không ngừng của ngành Thuế Hà Nội trong việc bảo đảm kỷ cương tài chính ngân sách, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chân chính.

Lê Thắng