Hà Nội: Phát hiện hơn 1.100 bánh trung thu Trung Quốc nhập lậu

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025 do Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội triển khai, các đội QLTT trên địa bàn Thủ đô đã tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến thực phẩm, bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.

Cụ thể, ngày 12/9, Đội QLTT số 11 phối hợp với công an phường Phú Lương tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại địa chỉ số 40 tổ 12, Trinh Lương, phường Phú Lương, do bà Bùi Thị Thuỷ (sinh năm 1986) là chủ hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ tổng số 1.022 chiếc bánh nướng, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Toàn bộ hàng không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, không đảm bảo an toàn sử dụng, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là: 27,72 triệu đồng.

1.022 chiếc bánh nướng Trung Quốc nhập lậu được phát hiện tại địa chỉ số 40 tổ 12, Trinh Lương, phường Phú Lương (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Đội Quản lý thị trường số 11 đã niêm phong toàn bộ số hàng hoá trên để xử lý theo quy định, dự kiến xử phạt: 18 triệu đồng và tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm.

Cùng ngày, Đội QLTT số 11 đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh ngày ngày ăn vặt, tại địa chỉ: C16-NV5 ô số 17, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, do bà Lương Thị Thu là chủ hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 11 đã phát hiện và tạm giữ 120 chiếc bánh trung thu YUEMAN DONGFANG 55g, do Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn chứng từ kèm theo, không cùng lô cùng loại. Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, có thể gây hại cho sức khỏe con người, là thực phẩm nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 8,4 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 11 phát hiện 120 chiếc bánh trung thu YUEMAN DONGFANG 55g do Trung Quốc sản xuất nhập lậu tại địa chỉ C16-NV5 ô số 17, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Đội Quản lý thị trường số 11 đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên, dự kiến xử phạt 6 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm) và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Trong bối cảnh Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và đồ chơi tăng cao, tình trạng một số đối tượng lợi dụng để trà trộn hàng hóa nhập lậu, kém chất lượng vào thị trường có xu hướng gia tăng. Do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tiếp tục được tăng cường trong suốt thời gian cao điểm nhằm đảm bảo thị trường an toàn, lành mạnh.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, mà còn tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp chân chính. Người dân khi mua sắm bánh trung thu, đồ chơi trẻ em cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem nhãn đầy đủ và tuyệt đối không sử dụng sản phẩm trôi nổi, không đảm bảo an toàn.

Lê Thắng