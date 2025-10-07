Hà Nội: Phát hiện gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Cụ thể, ngày 25/9, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với hai cơ sở kinh doanh do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ tại ngõ 12 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.779 sản phẩm giày dép các loại mang các nhãn hiệu Hermes, Dior, Adidas, Zara, Louis Vuitton, Saint Laurent (YSL), Chanel, Prada, Gucci, MLB, Valentino có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã được Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển đến Cơ quan Công an xử lý (Ảnh: Quản lý Thị trường Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 4 đã liên hệ với đại diện pháp lý của các chủ sở hữu nhãn hiệu trên để phối hợp xác định hành vi vi phạm. Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể gồm: 3.478 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Hermes; 620 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Dior; 310 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Zara; 304 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Saint Laurent (YSL); 347 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton; 393 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel; 49 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Gucci; 36 đôi giày giả mạo nhãn hiệu MLB; 30 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Valentino; 97 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Đây là vụ việc có quy mô lớn, thể hiện tính chất tinh vi của hoạt động buôn bán hàng giả trong lĩnh vực thời trang, mặt hàng có sức tiêu thụ cao, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi có kết quả xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Công an phường Kim Liên có văn bản số 1411/CV-CAPKL đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đến ngày 3/10, Đội Quản lý thị trường số 4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến vụ việc đến Công an phường Kim Liên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Lê Thắng