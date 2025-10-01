Hà Nội ngập nặng sau mưa: Kệ rau thịt trống trơn, tiệm sửa xe "kiếm bộn"

Nhiều kệ rau, thịt trống trơn

Ngày 30/9, do mưa lớn gây ngập kỷ lục, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị tê liệt, xe chở hàng hóa khó tiếp cận các siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Nhiều kệ rau, thịt tại siêu thị trống trơn.

Đến thời điểm 18h, nhiều siêu thị trên địa bàn đã hết sạch các mặt hàng tươi sống như thịt, rau xanh. Cụ thể, ghi nhận tại một cửa hàng Winmart ở phường Thanh Xuân chỉ còn 1-2 loại rau xanh, các kệ hàng thịt, cá tươi cũng trống trơn. Nhân viên phục vụ tại đây cho biết sáng nay do mưa ngập nhiều tuyến đường nên hàng tươi sống về chậm, các mặt hàng rau xanh, thịt hết từ chiều.

Tương tự, tại các chợ dân sinh, tiểu thương cho biết rau xanh khan hiếm hơn ngày thường. Tại một số chợ dân sinh ở phường Thanh Xuân, tiểu thương của quầy rau xanh cho biết do mưa ngập nên lượng rau khan hiếm, cửa hàng hết sạch các loại rau ăn lá, chỉ còn một số loại củ, quả. Giá một số loại rau nhích nhẹ trong khi củ quả cơ bản giữ nguyên.

Cửa hàng Winmart ở phường Thanh Xuân chỉ còn 1-2 loại rau xanh (Ảnh: Minh Huyền).

Còn tại các chợ dân sinh ở phường Đại Mỗ, bà Hồng, tiểu thương tại đây, cho biết rau xanh đã bán hết từ khá sớm, giá chỉ nhích nhẹ khoảng 1.000-2.000 đồng/kg so với ngày thường. “Mấy ngày nay mưa nhiều, xe chở rau từ các nhà vườn về đều chậm, lại hư hỏng khá nhiều. Tôi phải nhập hàng ít đi, trong khi giá đầu mối đã tăng, nên buộc lòng phải bán cao hơn chứ thực ra lời lãi chẳng đáng bao nhiêu”, bà nói.

Bà Hồng cho biết thêm, do thời tiết mưa, ngập úng kéo dài khiến rau ăn lá rất dễ hỏng. Nếu những ngày tới tiếp tục mưa, nguồn cung chắc chắn sẽ giảm mạnh, khi đó giá rau sẽ bị đẩy lên cao.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce, cho biết nhiều cửa hàng tại khu vực chịu ảnh hưởng bão gặp khó khăn, thiệt hại về cơ sở vật chất và hàng hóa. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động ổn định, giữ nguồn cung với giá cả bình ổn.

Tại các điểm bán, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch tăng 50% nguồn cung thực phẩm tươi sống, thêm 20% hàng thiết yếu và điều chuyển rau củ quả từ Lâm Đồng để bảo đảm cung ứng.

“Chúng tôi sẽ giữ ổn định nguồn cung, giá cả và tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi để hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn bão lũ”, bà Hương nhấn mạnh.

Tiệm sửa xe "kiếm bộn" sau mưa lớn

Ngay sau khi mưa ngớt, các tiệm rửa và sửa xe máy trên phố Trương Công Giai, Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy) trở nên đông đúc bất thường. Ghi nhận lúc 18h30, hàng chục xe máy xếp hàng chờ đến lượt vệ sinh, thay dầu và kiểm tra máy sau khi "lội" nước.

Tiệm sửa xe trên phố Trương Công Giai đông đúc bất thường (Ảnh: Mỹ Tâm).

Chủ tiệm sửa xe trên phố Trương Công Giai cho biết, lượng khách tăng gấp chục lần so với ngày thường. “Chỉ trong một giờ qua, thợ làm không kịp nghỉ tay. Xe nào cũng bùn đất bám đầy, nhiều chiếc bị chết máy do ngập sâu phải tháo ra kiểm tra, thay bugi, hút nước khỏi ống xả”, người này chia sẻ.

Chủ tiệm sửa xe cho biết bình thường cửa hàng chỉ mở đến 19h, nhưng hôm nay dự kiến phải làm thêm đến đêm khuya vì khách quá đông. “Sau mưa, xe nào cũng lấm lem, bùn đất bẩn bám đầy gầm. Những ngày trời mưa ngập như vậy, thợ chúng tôi gần như làm không ngơi tay, khách đến liên tục đến tận tối muộn”, người này nói.