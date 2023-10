Các làng rau ở Hội An tan hoang sau mưa lớn

Hàng chục hecta rau màu của người dân các xã Cẩm Hà và Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam) bị hư hỏng hơn 90%, thậm chí mất trắng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Các luống rau bị mưa lớn gây thối rễ, úng cây… (Ảnh: Ngô Linh).

Tranh thủ làm lại đất, gieo ít cải mầm để có tiền chợ búa, ông Lê Mậu (63 tuổi, làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà) cho biết, gia đình ông canh tác rau xà lách, cải, húng quế… trên diện tích 750m2. Đợt mưa lớn vừa qua làm 90% diện tích rau màu bầm dập, úng cây, thối rễ, thiệt hại ước tính hơn 15 triệu đồng.

"Mưa đợt này lớn quá, nước thoát không kịp. Bây giờ chỉ trồng những cây ngắn ngày thôi, vì không biết đợt mưa tiếp theo là khi nào", ông Mậu rầu rĩ nói.

Các làng rau ở Quảng Nam tan hoang sau mưa lớn (Video: Ngô Linh).

Cánh đồng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà có diện tích hơn 18ha, mỗi năm cung cấp ra thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam hàng chục tấn rau sạch, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.

Tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An, hơn 2ha rau hữu cơ của người dân thôn Thanh Đông cũng bị mưa lớn làm mất trắng. Theo ông Lê Nhương, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ Thanh Đông, nhiều loại rau đang sắp thu hoạch hoặc mới xuống giống gặp mưa to nên thiệt hại khá lớn.

Toàn bộ rau xanh bị hư hỏng, không thể thu hoạch (Ảnh: Ngô Linh).

"Các loại rau sau khi bị ngâm nước đã hư hỏng, không còn khả năng cho thu hoạch. Năm nào cũng vậy, hễ mưa lớn là lại thất thu rau xanh", ông Nhương cho hay.

Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, có gần 30ha rau màu bị úng cây, thối rễ do ngâm nước lâu ngày. Theo ông Phan Ngọc Bốn, Phó Chủ tịch xã Bình Phục, vụ mùa này nông dân trên địa bàn xã xuống giống 240ha rau màu các loại như nén, kiệu… Những ngày qua, mưa quá lớn nước rút không kịp gây ngập hoàn toàn gần 30ha.

Canh tác 5 sào nén ở cánh đồng thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục), mấy ngày qua ông Nguyễn Văn Kiên thường xuyên túc trực trên ruộng để khơi thông dòng chảy.

Người dân sử dụng rau hư hỏng để làm phân bón, trồng rau ngắn ngày (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Kiên cho biết, ruộng nén trồng được gần 100 ngày, đang đẻ nhánh và ra củ. Dự tính khoảng giữa tháng 11 âm lịch tới là thu hoạch. Nhưng đợt mưa lớn vừa qua đã làm ngập hoàn toàn 5 sào nén.

"Nén là loại cây không chịu ngập, dễ thối rễ, mất trắng. Dự kiến thất thoát hơn 15 triệu đồng", ông Kiên mệt mỏi nói.

Giá rau xanh tại chợ tăng gấp đôi

Theo thống kê, trong đợt mưa lớn vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 218ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại; trong đó, huyện Duy Xuyên có 92ha, Quế Sơn 75ha, Điện Bàn 38ha… Diện tích đất nông nghiệp tại huyện Quế Sơn bị bồi lấp 4.000m2.

Mưa đã ngớt, nhưng nhiều cánh đồng trồng nén, kiệu ở huyện Thăng Bình vẫn còn ứ nước (Ảnh: Ngô Linh).

Các làng rau hư hại nặng nề, trong khi đó, tại các chợ dân sinh giá rau xanh tăng do khan hiếm nguồn rau tại địa phương. Ghi nhận tại chợ Hội An (TP Hội An), chợ Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn)… rau xanh khá ít so với trước đợt mưa lớn kéo dài, giá cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi.

Cụ thể, rau lang tăng 5.000 đồng/bó lên 10.000 đồng/bó; rau muống 5.000 đồng/bó tăng lên 10.000-15.000 đồng/bó tùy loại; rau cải cay 8.000 đồng/bó tăng lên 15.000 đồng/bó…

Bà Nguyễn Thị Loan (tiểu thương chợ Hội An) cho hay, giá tăng chủ yếu là rau xanh địa phương, do địa bàn Quảng Nam, TP Đà Nẵng mưa lớn gây ngập úng, hư hại. Còn rau củ nhập từ Đà Lạt, các tỉnh Tây Nguyên tăng không đáng kể, có loại vẫn bình ổn giá.

"Khan hiếm rau xanh sau mưa lớn, hay bão lũ là điều bình thường, người tiêu dùng cũng biết và chấp nhận. Chúng tôi cũng chủ yếu nhập các loại rau bình ổn giá để khách hàng dễ lựa chọn", bà Loan nói.