Hà Nội mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm

Buôn lậu, hàng giả gia tăng với thủ đoạn tinh vi

Theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường (QLTT), tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm; sản xuất - kinh doanh hàng giả; gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Hàng hóa vi phạm trải rộng trên nhiều lĩnh vực: thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử, thực phẩm chức năng, rượu bia, thuốc lá và nước giải khát…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển 78 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Công an điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 90,57 tỷ đồng, tương đương 125,71% chỉ tiêu cả năm.

Riêng trong tháng 10, lực lượng đã kiểm tra - xử lý 723 vụ, chuyển 21 vụ sang cơ quan điều tra, thu nộp ngân sách 12,6 tỷ đồng. Đây là kết quả được đánh giá tích cực trong bối cảnh thị trường cuối năm thường xuyên biến động và nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

QLTT Hà Nội xử lý vi phạm với chủ cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Khương ở xã Chuyên Mỹ về hành vi kinh doanh túi xách nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Chi cục QLTT Hà Nội đã phối hợp Công an thành phố triệt phá nhiều vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả có quy mô lớn. Điển hình như: Vụ sản xuất hàng chục tấn thịt bò giả từ thịt trâu nhập khẩu, tiêu thụ trên thị trường như sản phẩm cao cấp; vụ làm giả thương hiệu nước uống Lavie, thu giữ hơn 500 bình thành phẩm. Các vụ việc trên đều đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trong chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, lực lượng QLTT thực hiện kiểm tra 353 vụ, xử lý 343 vụ, phạt hành chính 4,87 tỷ đồng, với giá trị hàng hóa vi phạm trên 4,5 tỷ đồng. Tính riêng tháng 10, cơ quan QLTT đã tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 6,84 tỷ đồng; số tiền bán hàng hóa tịch thu đạt 4,2 tỷ đồng.

Giám sát chặt chẽ hội chợ, điểm bán lẻ dịp cuối năm

Trước diễn biến phức tạp, Chi cục QLTT Hà Nội đã triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ Hội chợ mùa Thu 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (huyện Đông Anh), nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thâm nhập, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát toàn diện, bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định và an toàn cho người dân Thủ đô.

Hiện Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm: QLTT, Công an (PC03, PA04), Hải quan, Thuế Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ…

Các đoàn liên ngành thực hiện theo Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP, tập trung: kiểm tra, xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, hóa đơn - chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá, chất lượng sản phẩm; tăng cường kiểm tra các hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng.

Lực lượng QLTT Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không để xảy ra điểm nóng buôn lậu, hàng giả trong dịp cao điểm cuối năm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín hàng hóa của Thủ đô.

Để phòng ngừa và xử lý triệt để hành vi sản xuất - kinh doanh hàng lậu, hàng giả, Chi cục QLTT Hà Nội đang áp dụng đồng bộ các biện pháp: tăng cường kiểm tra đột xuất tại cơ sở sản xuất, chuỗi phân phối, siêu thị, cửa hàng, chợ đầu mối; đẩy mạnh giám sát kinh doanh online, đặc biệt là livestream bán hàng; phối hợp chặt chẽ giữa QLTT - Công an - Hải quan - Ban Chỉ đạo 389.

Ngoài ra, đơn vị chú trọng tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng; áp dụng biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm thu giữ, tiêu hủy, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm.

Lê Thắng