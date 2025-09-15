Hà Nội: Liên tiếp phát hiện nhiều tụ điểm kinh doanh hàng lậu, giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, từ ngày 9/9 đến ngày 11/9, các lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu và hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể, ngày 9/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại Hà Đông.

Tại cơ sở của ông Nguyễn Tùng Dương (khu đô thị Nam La Khê), lực lượng chức năng phát hiện 11.000 gói cà phê hòa tan Jiesoo Black Coffee và 945 hộp bột ngũ cốc đều là hàng nhập lậu. Cơ sở này còn hoạt động khi chưa có giấy đăng ký kinh doanh.

Cũng trong ngày, tại cơ sở do ông Nguyễn Văn Điệp làm chủ (Tòa nhà Fodacon, Nguyễn Văn Lộc), đoàn kiểm tra đã phát hiện 2.194 sản phẩm vòng, phụ kiện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng như Pandora và ALE.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đồ trang sức (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Tiếp đó, vào ngày 10/9, Đội QLTT số 14 tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh Phùng Thị Ngọc Mai (phường Hà Đông), phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nhập lậu, bao gồm: 100 chai dầu xả tóc B7.Biotin, 2.160 gói tinh chất dưỡng da The First, 290 tuýp tinh chất Peacholic và 19 hộp thực phẩm bổ sung Collagene Marin 5000mg. Chủ cơ sở đã không thể xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hoá trên.

Đến ngày 12/9, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hơn 327 triệu đồng đã được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Các vụ việc trên cho thấy sự kiên quyết của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

