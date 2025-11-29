Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn

Ngày 27/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phát hiện cơ sở sản xuất quần áo tại Xóm Đào, thôn Đôi 2, xã Phú Nghĩa do ông Nguyễn Gia Minh làm chủ có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu YONEX. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang vận hành 9 máy may, cắt, vắt sổ với gần 20 lao động. Khu vực sản xuất và kho hàng chứa lượng lớn vải, tem nhãn và sản phẩm gắn thương hiệu YONEX.

Ông Minh thừa nhận cơ sở không có giấy phép sản xuất hàng chính hãng và tự may, đóng gói sản phẩm rồi tiêu thụ qua Facebook cá nhân “Hiền Nguyễn” để tránh bị kiểm tra trực tiếp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16.270 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX cùng toàn bộ máy móc, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16.270 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX tại cơ sở sản xuất ở thôn Đôi 2, xã Phú Nghĩa (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Cũng trong ngày, tại khu đấu giá Đồng Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương, lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện kho hàng kinh doanh sản phẩm gắn nhãn hiệu ZARA do ông Phan Huy Dũng làm chủ. Hộ kinh doanh này chưa đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kiểm tra kho chứa, lực lượng chức năng thu giữ 7.510 sản phẩm gồm guốc, dép, giày in chữ “ZARA”. Ông Dũng khai nguồn hàng mua trôi nổi, sau đó rao bán trên Facebook “Phùng Sim”. Qua đối chiếu với đại diện chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, số hàng được xác định có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ tang vật bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Mới đây, vào ngày 27/11, Đội QLTT số 1 kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam (địa chỉ đăng ký tại BT-38, Lan Viên 2, Đặng Xá). Công ty do ông Nguyễn Thành Thủy làm Giám đốc.

Qua thẩm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đăng ký một địa chỉ nhưng thực tế lại kinh doanh tại địa điểm khác mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp còn sử dụng trang Facebook “MinhNgocVongBi” để quảng bá sản phẩm vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Thủy thừa nhận tự chụp ảnh sản phẩm và đăng tải để bán hàng. Kiểm tra thực tế tại kho, Đội QLTT số 1 phối hợp đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu xác định có 29.886 vòng bi mang dấu hiệu giả mạo SKF. Số hàng không kèm hóa đơn chứng từ và được ông Thủy khai mua trôi nổi trên thị trường để kinh doanh. Lực lượng QLTT đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục QLTT thành phố Hà Nội, lũy kế 11 tháng năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến 15/11/2025), toàn chi cục đã kiểm tra, xử lý tổng cộng 4.762 vụ việc vi phạm. Đây là con số thể hiện sự nỗ lực không ngừng của lực lượng QLTT Thủ đô trong việc giữ vững kỷ cương thị trường.

Trong số các vụ việc được xử lý, Chi cục QLTT Hà Nội đã kiên quyết chuyển 80 vụ sang cơ quan điều tra. Đây là những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, hoặc có dấu hiệu tội phạm hình sự, bao gồm các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả quy mô lớn, vi phạm sở hữu trí tuệ có tổ chức.

Việc chuyển cơ quan điều tra thể hiện quyết tâm cao của chi cục trong việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính mà còn góp phần triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm kinh tế.

Lê Thắng