Siết chuẩn nguồn gốc chất lượng: Cơ hội vàng đi kèm thách thức cho nông sản

Ông Hoàng Chí Hiếu - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Sendo Farm - đã chia sẻ góc nhìn về thị trường, về cách làm của đơn vị và những rào cản cần vượt qua để các mặt hàng nông sản Việt Nam phát triển bền vững trên môi trường số.

Nhu cầu minh bạch hóa đang định hình lại thị trường

Ông Hoàng Chí Hiếu nhận định người tiêu dùng hiện bước vào giai đoạn khắt khe hơn trong hành vi mua sắm, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống. “Khách hàng bây giờ không chỉ hỏi giá bao nhiêu, mà còn hỏi trồng ở đâu, ai làm, có chứng nhận gì? Sự minh bạch trở thành yếu tố sống còn của việc kinh doanh nông sản”, đại diện Sendo Farm chia sẻ.

Sự siết chặt trong truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm đang khiến thị trường tự sàng lọc. Các mô hình sản xuất manh mún, thiếu tiêu chuẩn gặp thách thức lớn, trong khi những đơn vị đầu tư bài bản lại có cơ hội mở rộng thị phần.

“Thị trường đang cho thấy rất rõ ai làm thật, ai làm tạm bợ. Minh bạch giờ không còn là lợi thế, mà là điều kiện bắt buộc với các thương hiệu kinh doanh trên sàn thương mại điện tử”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Trong quý IV/2025, Sendo Farm đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với nhiều nhà cung cấp lớn. Ngày 2/11, đơn vị ký kết với Công ty cổ phần Kinh doanh và Chế biến Nông sản Bảo Minh, Công ty cổ phần Daesang Đức Việt, Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Vương (ACE FOODS), Công ty TNHH MTV Minh Dương (Minh Dương Food - MD Food)...

Song song với hoạt động mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp, Sendo Farm cũng tăng cường hợp tác với các trường đại học nhằm gắn kết đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán lẻ và thương mại điện tử. Ngày 11/11, Sendo Farm và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Sendo Farm và UEB - VNU ký kết hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong liên kết doanh nghiệp và nhà trường (Ảnh Sendo Farm).

Thương mại điện tử: Kênh phân phối ưu thế của nông sản

Ông Hoàng Chí Hiếu cho rằng thương mại điện tử đang trở thành kênh tiêu thụ nông sản không thể thiếu, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi người dân ưu tiên mua sắm online và tin vào đánh giá minh bạch. Thương mại điện tử giúp công khai thông tin vùng trồng, quy trình sản xuất và tạo dựng niềm tin qua phản hồi thực tế.

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ, Sendo Farm còn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nông dân đưa hàng lên sàn, vận hành gian hàng và học livestream. Một ví dụ nổi bật là phiên livestream vải thiều Bắc Ninh có sự tham gia của Phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, giúp tiêu thụ 54 tấn vải chỉ trong 6 giờ.

Sendo Farm đồng hành cùng nông dân tỉnh Bắc Giang trong “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” (Ảnh Sendo Farm).

Hiện Sendo Farm có hơn 13.000 đối tác nhận hàng và hơn 1.000 nhà cung cấp, phục vụ khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Hệ thống vận hành dựa trên ba yếu tố: chất lượng, minh bạch và tốc độ.

Nông sản từ Bắc Giang, Hải Dương, Lào Cai, Sơn La, Tiền Giang, Bến Tre… được đưa đến tay khách thông qua các điểm nhận hàng chỉ trong 24 giờ sau thu hoạch nhờ quy trình chuẩn hóa từ phân loại, lưu kho đến đóng gói và giao nhanh.

Song song đó, Sendo Farm kể câu chuyện sản phẩm để khách hàng hiểu rõ nguồn gốc và giá trị của từng nông sản. Các chương trình như “Nơi vị ngon bắt đầu”, tuần lễ đặc sản vùng miền hay livestream với các nhà sáng tạo nội dung như Minh Nhật Masterchef, Anh Tây ơi… giúp người mua cảm nhận trọn hành trình từ vườn đến bàn ăn.

“Khách hàng giờ mua cả cảm xúc. Câu chuyện đúng và chất lượng đúng sẽ giữ chân họ”, đại diện Sendo Farm chia sẻ.

Bài toán chi phí và niềm tin

Dù có mạng lưới đối tác rộng và lượng khách hàng ổn định, Sendo Farm vẫn đối mặt với nhiều thách thức đặc thù của ngành nông sản trên môi trường số. Khó khăn lớn nhất đến từ chi phí logistics và vận hành.

Bên cạnh đó, kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ muốn hàng thật tươi, giao thật nhanh và giá vẫn hợp lý, trong khi chi phí vận hành liên tục tăng khiến doanh nghiệp phải tính toán từng bước để giữ chất lượng dịch vụ.

Nguồn cung nông sản cũng là bài toán nan giải vì tính mùa vụ và sự phân mảnh khiến sản lượng thất thường. Trong khi thương mại điện tử lại đòi hỏi chuỗi cung ứng phải ổn định và nhất quán, buộc doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào dự báo và chuẩn hóa quy trình.

Dù còn nhiều thách thức, Sendo Farm tin rằng thương mại điện tử sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản, không chỉ minh bạch hóa nguồn gốc mà còn thúc đẩy toàn ngành chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

“Muốn đi đường dài, doanh nghiệp phải kiên định với chất lượng và minh bạch. Thương mại điện tử nông sản không dành cho ai muốn làm nhanh, làm ẩu. Nhưng nếu làm đúng, kết quả sẽ rất xứng đáng”, lãnh đạo Sendo Farm khẳng định.