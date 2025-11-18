Gửi tiết kiệm cùng Vietcombank với chương trình “Để hạnh phúc nhân ba”

Tiếp nối hành trình lan tỏa hạnh phúc

Trong chặng đầu tiên, chương trình “Để đồng tiền lên tiếng” đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia, 31 chủ nhân may mắn đã nhận giải thưởng là sổ tiết kiệm tại Vietcombank với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng, trong đó có 1 giải thưởng Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng.

Hàng nghìn món quà khác cũng đã được khách hàng quy đổi thành công từ điểm thưởng VCB Loyalty trên ứng dụng VCB Digibank, minh chứng cho sức hút của hành trình “Gửi tiền - Gắn bó - Nhận quà”.

Từ thành công ấy, Vietcombank tiếp tục mang đến ưu đãi mới với nhiều phần quà giá trị, lan tỏa tinh thần “Để hạnh phúc nhân ba” - khi gửi tiền cũng là gửi niềm vui, gửi niềm tin.

Từ 17/11/2025 đến 16/1/2026, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) qua VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải thưởng tổng trị giá 4,4 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng sẽ có cơ hội nhận 1 giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải; 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải; 70 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Vào các ngày 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12 và 10/1, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

Tặng điểm VCB Loyalty: Gắn bó nhân đôi đặc quyền

Từ 12/11 đến 31/12, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi.

Khách hàng Priority nhận 0,006% nhân với số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 đồng). Khách hàng thông thường được ưu đãi 0,003% nhân với số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 đồng).

Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các phiếu ưu đãi mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hay ưu đãi đặc quyền, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.

“Với Vietcombank, mỗi quyết định gửi tiết kiệm không chỉ là hành động quản lý tài chính bền vững mà còn là khoảnh khắc gửi gắm niềm tin, hạnh phúc và sự gắn bó. Vietcombank mang tới hành trình ‘Để hạnh phúc nhân ba’ nhằm tăng thêm sự an tâm về tài chính cho khách hàng”, đại diện Vietcombank chia sẻ.