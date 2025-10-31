Grab Việt Nam và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép cho hai bên phối hợp để tạo nên những tác động sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện.

Song song đó, hai bên cũng đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Đối với Grab, đây là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền tảng, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình Net Zero tại Việt Nam.

Sự hợp tác với Dat Bike giúp mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh của Grab, bao gồm các nhà sản xuất xe điện, ngân hàng và các tổ chức tài chính, nhà cung cấp hạ tầng trạm sạc xe điện…

Nhờ vậy, ngày càng nhiều đối tác tài xế của Grab có thể thuận lợi tiếp cận nhiều dòng xe điện với chính sách giá ưu đãi, từ đó chủ động và sẵn sàng hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Đại diện Grab Việt Nam và đại diện Dat Bike ký biên bản thoả thuận hợp tác (Ảnh: Grab).

Về phía Dat Bike, với vai trò là startup tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện, Dat Bike hướng đến mục tiêu đưa phương tiện xanh trở thành lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận cho mọi người dùng, bằng việc phát triển các dòng sản phẩm có hiệu năng vượt trội so với giá thành.

Việc kết nối các doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn, từ nền tảng công nghệ đến các tổ chức tài chính sẽ tạo nên một hệ sinh thái bền vững, giúp quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh hơn và toàn diện hơn.

Dat Bike cho biết đang và sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào công nghệ pin, sạc nhanh thông minh, mở rộng mạng lưới cửa hàng và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc, nhằm giúp người dùng tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh mà không cần đánh đổi trải nghiệm vận hành, thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành của Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Dat Bike, một trong những startup biểu trưng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam và là một trong những nhà sản xuất xe máy điện hàng đầu trong nước.

Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của Grab có thể tiếp cận với các sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao của Dat Bike, kết hợp thêm với chương trình hỗ trợ, công nghệ và sức mạnh nền tảng của Grab để nâng cao cơ hội thu nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước”.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Nhà sáng lập kiêm CEO Dat Bike Vietnam, cho biết hợp tác giữa Dat Bike và Grab Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải, giúp các bác tài dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh với mức tài chính hợp lý.

Là thương hiệu xe máy điện hiệu suất cao do người Việt phát triển và sản xuất, Dat Bike hướng đến mục tiêu tạo ra những chiếc xe điện có thể thực sự thay thế xe xăng, mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm hơn.

Với khả năng di chuyển đến 285km chỉ trong một lần sạc, xe Dat Bike giúp các bác tài yên tâm làm việc cả ngày mà không lo sạc giữa chừng.

“Kết hợp cùng các chương trình hỗ trợ tài chính như vay lãi suất thấp và thu xăng đổi điện, chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi sang xe điện sẽ giúp các bác tài tăng thu nhập hàng tháng nhờ tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Cột mốc hợp tác này sẽ là bước đệm cho Dat Bike và cả Grab Việt Nam tiếp tục triển khai thêm các giải pháp tài chính, công nghệ để góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và xây dựng tương lai giao thông bền vững tại Việt Nam”, ông Sơn khẳng định.

Các đối tác tài xế Grab hào hứng trải nghiệm xe máy điện Dat Bike (Ảnh: Grab).

Thỏa thuận hợp tác bao gồm 3 lĩnh vực hợp tác chính. Thứ nhất, hai bên sẽ hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện. Cụ thể, Grab và Dat Bike sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá về xe máy điện của Dat Bike và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Dat Bike áp dụng cho đối tác tài xế của Grab.

Việc quảng bá được thực hiện thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên, giúp đối tác tài xế Grab tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, dễ dàng và thuận tiện nhất.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ đồng hành tổ chức các buổi trao đổi và chương trình quảng bá chung về giao thông xanh để giúp đối tác tài xế Grab hiểu rõ hơn về sản phẩm xe máy điện và cơ sở hạ tầng của Dat Bike, từ đó sẵn sàng hơn trong việc chuyển đổi.

Thứ hai, Grab và Dat Bike sẽ xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện.

Theo đó, cùng với việc xây dựng chính sách bán hàng và ưu đãi riêng dành cho đối tác tài xế Grab, Dat Bike sẽ cân nhắc áp dụng chính sách có lợi nhất cho đối tác tài xế của Grab trong số các chính sách được áp dụng tại cùng thời điểm.

Song song, Dat Bike sẽ phát triển các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cứu hộ và thay thế xe, pin hư hỏng với cơ chế ưu tiên dành riêng cho đối tác tài xế của Grab, bao gồm việc cung cấp xe thay thế trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng, ưu tiên bảo dưỡng và thiết lập các điểm dịch vụ bảo dưỡng riêng.

Thứ ba, các bên sẽ thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Trong khuôn khổ hợp tác, Grab sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để đối tác tài xế Grab tham gia chương trình thử nghiệm xe máy điện của Dat Bike hoặc các chương trình liên quan do Dat Bike triển khai.

Qua đó, hai bên sẽ chia sẻ ý kiến phản hồi của đối tác về mức độ phù hợp của xe máy điện Dat Bike với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ làm cơ sở cho các nghiên cứu cải tiến trong tương lai.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về phương án hợp tác đưa các trạm sạc do Dat Bike phát triển, hoặc của các đối tác thứ ba mà Dat Bike đã ký hợp tác, lên hệ thống của Grab để hỗ trợ đối tác tài xế Grab sử dụng khi chuyển đổi sang xe điện. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chính sách nhằm giúp đối tác tài xế Grab giảm chi phí sạc tại các trạm này.

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên đã triển khai các chương trình ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab. Cụ thể, Dat Bike áp dụng chương trình ưu đãi với gói nâng cấp bảo hành pin 10 năm dành riêng cho đối tác tài xế của Grab.

Nhờ đó, từ ngày 1/11 đến 12/12, đối tác tài xế của Grab sẽ được giảm trực tiếp 2 triệu đồng khi mua gói bảo hành này. Mức ưu đãi sẽ được điều chỉnh thành 1 triệu đồng từ ngày 13/12 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Grab triển khai chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi xe máy điện. Cụ thể, từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 31/12, 2.000 đối tác tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển đổi xe Dat Bike sẽ có cơ hội nhận thưởng lên đến 1,5 triệu đồng từ Grab.