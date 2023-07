Gojek đẩy mạnh thông điệp "Đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Từ phong trào nhận được sự ủng hộ rộng rãi

Thói quen sử dụng đồ uống có cồn trong các buổi liên hoan, gặp mặt, tụ tập ăn uống vốn phổ biến đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống bia, rượu lại tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho chính bản thân người cầm lái và cộng đồng. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông có liên quan rượu bia.

Từ năm 2019, sau khi Nghị định 100 của Chính phủ về mức xử phạt nồng độ cồn ra đời, việc tuyên truyền, vận động người dân không lái xe sau khi sử dụng bia, rượu ngày càng được thực hiện tích cực hơn.

Năm 2023, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Thông điệp "đã uống rượu, bia thì không lái xe" giúp đẩy mạnh văn hóa giao thông an toàn và càng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng nhờ những tác động tích cực mà nó mang lại.

Chị Ngân Hà (30 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết chồng làm nhân viên kinh doanh nên thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, đối tác, việc sử dụng rượu bia cũng khó tránh khỏi.

"Trước kia, mỗi lần chồng uống xong đều tự lái xe về làm tôi rất lo lắng bất an. Chồng tôi chưa xảy ra việc gì là do may mắn, nhưng không thể đảm bảo lúc nào vận may cũng ở bên mình được. Do đó, tôi rất ủng hộ việc không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia", chị Hà chia sẻ thêm.

Đến sáng kiến của Gojek

Hưởng ứng phong trào "đã uống rượu, bia thì không lái xe", hãng xe công nghệ Gojek đã lắp đặt một loạt trụ chờ tại một số nhà hàng, quán nhậu, điểm vui chơi giải trí để khuyến khích các khách hàng sử dụng xe công nghệ thay vì tự lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Tại các trụ chờ này, khách hàng có thể trực tiếp quét mã QR để đặt chuyến và đợi xe. Bên cạnh đó, khi nhập mã "GOJEKNHA", khách hàng cũng sẽ nhận được ưu đãi 50%, tối đa 15.000 đồng cho các chuyến GoRide và GoCar có điểm đến hoặc điểm đi là các quán ăn, quán karaoke được lắp đặt trụ chờ.

Với thiết kế sáng tạo, các trụ chờ của Gojek không chỉ giúp người dùng dễ dàng đặt xe, mà còn là lời nhắc nhở các khách hàng không tự lái xe sau khi sử dụng rượu, bia (Ảnh: Gojek).

Triển khai từ tháng 6/2023, Gojek đã lắp đặt tổng cộng 38 trụ chờ tại các nhà hàng, quán karaoke ở Hà Nội và TPHCM như Warning Zone, Ibiero, Nnice Karaoke,... Chỉ trong thời gian ngắn sau khi các trụ chờ đi vào hoạt động, Gojek đã ghi nhận lượng người dùng đặt xe đến và từ các điểm có đặt trụ chờ của hãng tăng đến 70%.

Chia sẻ về chương trình này, đại diện Gojek Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hy vọng những trụ chờ Gojek đang triển khai có thể khuyến khích người dùng hình thành và duy trì thói quen không lái xe sau khi đã uống rượu, bia, từ đó đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và người xung quanh".

Khách hàng tại Karaoke Nnice sử dụng dịch vụ Gojek (Ảnh: Nnice).

Theo Gojek, khi người dùng chuyển sang sử dụng dịch vụ vận chuyển giúp tăng sự an toàn sau các buổi tiệc, các đối tác tài xế có thêm cơ hội gia tăng thu nhập.

Có thể thấy, sáng kiến lần này của Gojek cũng như nhiều hoạt động khác luôn bám sát kim chỉ nam hoạt động từ xưa đến nay của hãng là "Tạo ra giá trị chia sẻ - Creating Shared Value".

Khi theo đuổi mô hình này, doanh nghiệp sẽ mang lại các giá trị bền vững cho các đối tác, khách hàng, người lao động và cộng đồng…, trong khi cùng lúc chinh phục mục tiêu về phát triển kinh doanh. Ứng dụng vào thực tế, bên cạnh việc mang lại tiện ích và giải pháp cho người dùng, Gojek cho hay luôn đặt trọng tâm hỗ trợ các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng trong mọi dự án, góp phần xây dựng giá trị bền vững cho các bên liên quan lẫn cộng đồng.

Một trong những minh chứng là chiến dịch "Quán nhỏ vượt sóng to" được triển khai vào tháng 11/2022 nhằm hỗ trợ các nhà hàng nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số.

Dự án không chỉ hỗ trợ cải thiện thu nhập cho hàng trăm cửa hàng nhỏ, mà còn giúp mở rộng mạng lưới đối tác, cũng như đa dạng hóa các món ăn trên GoFood, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người dùng. Nhờ những nỗ lực này, Gojek đã được vinh danh giải Vàng trong hạng mục Các dự án hỗ trợ hồi phục sau đại dịch - "Post-Pandemic Recovery" - thuộc giải thưởng PR Award Asia Pacific 2023.

Lãnh đạo Gojek từng chia sẻ: "Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Gojek, chúng tôi cam kết tiếp tục hoạt động và mở rộng sự hiện diện để đáp ứng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường này. Với đà phát triển vững chắc như hiện tại, chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện sản phẩm và dịch vụ, với mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và thúc đẩy sự tăng trưởng của từng thành viên trong hệ sinh thái của chúng tôi".