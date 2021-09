Giữa đại dịch, nhiều startup Việt "vượt bão" gọi vốn thành công

Dân trí Giữa đại dịch Covid-19, nhiều startup Việt vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực khi gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư lớn.

KiotViet

KiotViet vừa nhận 45 triệu USD từ quỹ đầu tư quốc tế KKR với tư cách là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn Series B. KiotViet ra đời năm 2014, là công ty con thuộc công ty phần mềm Citigo. Công ty này đang cung cấp bộ giải pháp phần mềm, bao gồm các công cụ quản lý điểm bán hàng, quản lý tồn kho và quản lý nhân viên cho hơn 110.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

CEO KiotViet - ông Trần Nguyên Hạo - cho biết, trong vòng gọi vốn Series B, ngoài sự tham gia của KKR còn có Jungle Ventures (Singapore), Kasikorn Bank (Thái Lan) và Cao Viet My. Trước KKR, KiotViet từng nhận 6 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A từ quỹ đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures (Singapore), Traveloka (Indonesia).

KiotViet vừa nhận 45 triệu USD từ quỹ đầu tư quốc tế KKR.

Vietcetera

Nền tảng số Vietcetera đã huy động thành công vòng gọi vốn Pre-Series A trị giá 2,7 triệu USD từ North Base Media. Vietcetera Media là công ty truyền thông do Hảo Trần và Guy Trương thành lập tại TPHCM vào năm 2016.

Ngoài North Base Media, vòng gọi vốn này có sự góp mặt của quỹ Go-Ventures có trụ sở tại Indonesia, quỹ đầu tư thuộc công ty công nghệ chuyên về dịch vụ vận tải Gojek; quỹ East Ventures (Indonesia); công ty Summit Media có trụ sở tại Philippines; cùng các quỹ đầu tư Genesia Ventures và Z Venture Capital Corporation ("ZVC"), đều có trụ sở tại Tokyo.

Loship

Nhận được đầu tư vòng pre-series C, Loship - start-up giao đồ ăn và thương mại điện tử - đã gọi vốn thành công 12 triệu USD. Vòng gọi vốn lần này của Loship do BAce Capital (quỹ đầu tư mạo hiểm do Ant Group hậu thuẫn) và Sun Hung Kai & Co. Limited (Tập đoàn bất động sản Hong Kong) đồng dẫn dắt.

Ngoài ra, Loship được hỗ trợ tài chính từ nhiều nhà đầu tư khác như Smilegate Investment, Hana Financial Group, Golden Gate Ventures, Vulpes Investment Management. Vào tháng 2 năm nay, Loship cũng công bố khoản đầu tư từ nhà đồng sáng lập Skype Jaan Tallinn, thông qua quỹ đầu tư MetaPlanet Holdings.

Marathon

"Tân binh" Marathon đã gọi được 1,5 triệu USD vốn đầu tư cho vòng Pre-seed (tiền hạt giống). Các quỹ đầu tư rót vốn cho Marathon bao gồm Forge Ventures, Venturra Discovery, iSeed và một số nhà đầu tư thiên thần. Với nguồn vốn mới, Marathon dự kiến sẽ thí điểm dạy thêm các môn Toán, Lý, Hóa cho khối lớp 6-12 và sẽ mở rộng các khóa học cho toàn bộ các môn học trong tương lai.

Marathon là startup chuyên về dạy thêm trực tuyến của Việt Nam do ông Phạm Đức và Trần Việt Tùng sáng lập vào đầu năm nay.

Educa

Tháng 7, Educa Corporation - một startup trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh thông tin đã nhận khoản đầu tư trị giá 2 triệu USD tại vòng gọi vốn Series A từ quỹ đầu tư Redefine Capital Fund có trụ sở ở Singapore.

Educa được thành lập vào năm 2018, startup này tập trung vào việc giải quyết hạn chế, khó khăn trong việc học tiếng Anh của đại đa số học sinh Việt Nam.

Với số vốn trên, Educa cho biết sẽ đầu tư chủ yếu cho hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu đạt 2 triệu người dùng trả phí trên tổng 20 triệu học sinh Việt Nam vào năm 2025. Educa đang triển khai quốc tế hóa sản phẩm, phủ sóng sang các thị trường mới trong khu vực Đông Nam Á.

VUIHOC

Tháng 8, quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố khoản đầu tư vào VUIHOC. Tuy nhiên, số vốn mà Do Ventures đầu tư vào startup này đã không được tiết lộ. Đây là vòng gọi vốn đầu tiên của startup này sau 2 năm hoạt động.

VUIHOC được ra đời từ năm 2019 do 2 nhà đồng sáng lập là ông Đỗ Ngọc Lâm và bà Đỗ Minh Thu. Đây là một trong những nền tảng giáo dục online đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình học trong cả ba môn cốt lõi đối với học sinh tiểu học là Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho tất cả các bộ sách giáo khoa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Medici

Tháng 8, Medici thông tin đã nhận vốn vòng Seed từ Insignia Ventures. Tuy nhiên, số tiền không được công bố nhưng việc gọi vốn thành công giữa đại dịch Covid-19 đã cho thấy tiềm năng của startup này.

Medici là startup phát triển nền tảng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam do ông Ngô Đức Anh sáng lập vào năm 2019.

