Ứng dụng gọi xe Be thay Tổng Giám đốc giữa dịch

Ngày 8/9, Công ty Cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be, thông báo bà Nguyễn Hoàng Phương rời vị trí Tổng Giám đốc với lý do cá nhân.

Bà Phương là một trong những thành viên sáng lập của ứng dụng gọi xe này vào năm 2018, nhậm chức CEO từ cuối năm 2019. Như vậy, chỉ sau 3 năm hoạt động, Be đã có 3 Tổng Giám đốc.

CEO mới của Be Group là bà Vũ Hoàng Yến. Theo giới thiệu của công ty, bà Yến tốt nghiệp Đại học Kinh tế London, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính - ngân hàng và chuyển đổi số. Tân CEO của Be từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Adayroi (VinGroup), Agoda, Y khoa Hoàn Mỹ.

Ứng dụng Be có tổng giám đốc thứ 3 chỉ sau 3 năm hoạt động (Ảnh: BG).

Cùng với Grab và Gojek, Be là doanh nghiệp Việt nằm trong nhóm 3 ứng dụng gọi xe được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Công ty này có khoảng 300.000 tài xế, cung cấp dịch vụ tại gần 30 tỉnh, thành.

Cũng như nhiều ứng dụng khác trong ngành, Be và các đơn vị gọi xe công nghệ thời gian gặp nhiều khó khăn khi hoạt động di chuyển bị hạn chế trong thời gian TPHCM, Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành giãn cách xã hội để chống dịch. Tại TPHCM, hiện shipper chỉ được giao hàng trong một quận, huyện, TP Thủ Đức.

