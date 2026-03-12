Loạt tỉnh thành mạnh tay xử lý tình trạng găm hàng, bán xăng dầu nhỏ giọt

Trước tình hình giá cả xăng dầu biến động, hàng loạt tỉnh thành cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường.

Khánh Hòa: Yêu cầu cửa hàng ký cam kết không găm hàng, bán nhỏ giọt

Ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn được đơn vị kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh xảy ra tình trạng bán nhỏ giọt, găm hàng.

Theo ông Nhựt, khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu hoặc các hoạt động thương mại khác, người dân có thể gọi đến đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường (thuộc Sở Công Thương) qua số 1900.888.655. Cơ quan này sẽ tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm theo quy định.

Vừa qua, Sở Công Thương Khánh Hòa đã mời toàn bộ các cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ký cam kết không găm hàng, bán nhỏ giọt.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí tại một số phường, xã ở Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm cho thấy việc mua bán xăng dầu vẫn diễn ra bình thường, chưa xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đổ nhiên liệu.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa, từ ngày 5/3 đến nay, các đơn vị trực thuộc đã đồng loạt triển khai giám sát chặt chẽ, nắm tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu tại hơn 80 cửa hàng và tàu dầu trên địa bàn quản lý.

Cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Khánh Việt).

Qua kiểm tra, giám sát, hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng vẫn được bảo đảm, chưa ghi nhận tình trạng ngừng bán hàng trái phép, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định. Hoạt động kinh doanh của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ diễn ra bình thường, thực hiện đúng quy định về niêm yết và bán theo giá niêm yết.

Song song với công tác giám sát tại các cửa hàng xăng dầu, Chi cục Quản lý thị trường cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mang can, phuy hoặc các vật dụng khác để mua xăng dầu về tích trữ.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa thông tin, nguồn cung xăng dầu trên thị trường hiện vẫn được bảo đảm; việc chứa đựng xăng dầu trong các vật dụng không đúng quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Quảng Ngãi: Yêu cầu công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về xăng dầu

Theo ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Các đơn vị cần chủ động nắm bắt thông tin tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá không đúng quy định, gián đoạn nguồn cung hoặc tự ý dừng bán hàng khi chưa được sự thống nhất của Sở Công Thương.

Ông Trần Phước Hiền yêu cầu chậm nhất trong ngày 12/3, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường và người đứng đầu các địa phương phải công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về hoạt động mua bán xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động mua bán xăng dầu (Ảnh: Nguyễn Thành).

Các đơn vị, địa phương nếu phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng, cắt giảm thời gian bán hoặc giảm lượng hàng bán ra thị trường mà không có lý do chính đáng thì phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện tác động của biến động giá xăng dầu đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, sở này phải đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan đến cước phí vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mức phí hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Quảng Ngãi hiện có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung xăng dầu chủ yếu do 7 doanh nghiệp có trụ sở tại Quảng Ngãi đảm nhận, chiếm hơn 95% thị phần. Bên cạnh đó có 6 doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia cung ứng, chiếm khoảng 5% thị phần.